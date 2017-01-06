%94 من سكان دبي على دراية بصور الاتجار في البشر

أظهرت نتائج دراسة استطلاعية، أجرتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، أن 94% من قاطني إمارة دبي لديهم وعي شامل أو جزئي بصور الاتجار في البشر، وأن 79% منهم يملكون درجة وعي عالية بوجود قانون لمكافحة الاتجار في البشر في الدولة.

وتلقى نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، تقريراً حول الدراسة، قدمه مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد الدكتور محمد المر.

وقال المر إن الهدف من الدراسة معرفة وتقييم نتائج الجهود التي بذلت في دولة الإمارات لمكافحة جرائم الاتجار في البشر خلال السنوات الماضية، ومدى انتشار ثقافة الاتجار في البشر بين أوساط المجتمع، مشيراً إلى أنها موجهة للمواطنين والمقيمين في الإمارة لقياس معرفتهم بمفهوم الاتجار في البشر، وتدابير وإجراءات الحد من هذه الجرائم، وإلمامهم بالقوانين الخاصة بها. وأضاف أن مجتمع الدراسة اشتمل على 1597 عينة عشوائية من شرائح اجتماعية من الإماراتيين والمقيمين، بناء على آخر إحصاء رسمي لسكان إمارة دبي في عام 2013، وإحصاء إجمالي العاملين في القطاعين العام والخاص، لتتضمن العينة ثلاثة قطاعات رئيسة، هي الجمهور بنسبة 51% والدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بنسبة 18% وقطاع الأعمال الخاص بنسبة 31%.