%20 زيادة في معاملات المراكز الشاملة بالشارقة

أنجزت مراكز الشرطة الشاملة في الشارقة 115 ألفاً و392 معاملة خلال عام 2016، بزيادة 20% مقارنة بعام 2015، لتسجل بذلك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم ونوعية إنجاز المعاملات، وهو ما عكس رضا المتعاملين عن مستوى وسرعة الإنجاز، ومجمل الخدمات التي تقدمها شرطة الشارقة في تلك المراكز.

وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابه بشرطة الشارقة، المقدم يوسف عبيد حرمول، أن «القيادة العامة لشرطة الشارقة نجحت في توسيع قائمة الخدمات التي تقدمها المراكز، التي يحتاجها المتعاملون»، موضحاً حرص القيادة على إسعاد المتعاملين، من خلال تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعاتهم وتنال رضاهم، وذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.

وأضاف حرمول أن «مراكز الشرطة الشاملة أنجزت خلال العام الماضي نحو 115 ألفاً و392 معاملة، مقارنة بنحو 92 ألف معاملة عام 2015، منها 88 ألفاً و894 معاملة مرورية بفروع المرور والدوريات، إلى جانب تقديم 26 ألفاً و498 معاملة بوحدة إسعاد المتعاملين.