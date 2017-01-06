سوق الجبيل تنظم «قلبي سليم»

نظّمت سوق الجبيل في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على مدار اليومين الماضيين، مبادرة «قلبي سليم» التوعوية، التي تتضمن فحوصاً طبية مجانية لجميع الزوار والموظفين العاملين في السوق.

وقال مدير السوق، علي السويدي: «جاء تنظيم المبادرة، تماشياً مع جهود نشر الوعي والثقافة المجتمعية السليمة، وتشجيع نمط الحياة الصحي، في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، وحرصنا الدائم على المشاركة في الجهود والفعاليات التي تهدف إلى حماية المجتمع، وكل ما من شأنه مصلحة أفراده».

وأكد السويدي أن «إدارة السوق ترحب دائماً بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، لتنظيم المبادرات والفعاليات، خصوصاً التثقيفية والتوعوية منها؛ إذ من شأنها تحقيق الأهداف المشتركة بين السوق وهذه الجهات».

وأشرف قسم التثقيف الصحي بمنطقة الشارقة الطبية على فعاليات المبادرة، التي تضمنت تقديم فحوص طبية مجانية وتوعية بأمراض القلب لنحو 1000 من العمال والمستأجرين وموظفي السوق وزوارها.

من جهتها، قالت رئيس قسم التثقيف الصحي بمنطقة الشارقة الطبية، الدكتورة عائشة الهاشمي، إن «تنظيم هذه المبادرة جاء بهدف التوعية بأهمية الوقاية من أمراض القلب وضمان سلامته، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الهادفة إلى تعزيز اتباع أنماط الحياة الصحية في مجتمع دولة الإمارات».

وأضافت: «تضمنت فعاليات المبادرة تسليط الضوء على مسببات أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السمنة، والتدخين، وقلة ممارسة النشاط البدني، والغذاء غير الصحي، مع التوعية بأهمية مكافحة هذه المسببات».

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