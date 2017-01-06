المرشد العمالي

■ هل هناك طريقة تتيح للكفيل في إحدى الشركات الخاصة حرمان الموظف من العمل بقرار من الوزارة، بموجب طلب يتقدم به الكفيل؟ وما مدة هذا الحرمان وشروط تحققه؟

■■ يجيب مدير مكتب علاقات العمل في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين، محمد مبارك الحمادي: «الحرمان بموجب طلب الكفيل أمر محكوم بضوابط قانونية واضحة، وفق المواد 120 و128 و129 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 765 لسنة 2015، الذي ينظم حالات انتهاء العلاقة العمالية، التي تحدد حالات معينة إذا ارتكبها العامل فإنها تمكن صاحب العمل من تقديم طلب حظر منح العامل تصريحاً بالعمل لمدة عام، ويسمى شكوى إخلال بعقد العمل.

لكن الوزارة لا توافق على هذا الطلب إلا إذا توصلنا إلى أن عملية الحظر يحكمها القانون، وأن يثبت على العامل أنه ارتكب مخالفات، وفق المواد سالفة الذكر.

ومن الممكن أن يخلّ العامل بالتزاماته التعاقدية نحو الشركة، أو أن يكسر التعاقد بشكل من الأشكال، ومن دون اتباع الإجراءات القانونية، ومثل هذه الحالات قد تحرم العامل من الحصول على تصريح عمل لمدة تصل إلى عام كامل.

والوزارة في مثل هذه الأحوال والطلبات، تكون دقيقة جداً في مراعاة تفاصيل المشكلة بين العامل والشركة، وتهتم بجوانب العلاقة التعاقدية كافة، قبل اتخاذ أو إقرار أية وسيلة للفصل في النزاع بين الطرفين، فليس كل طلب من صاحب العمل بوضع الحرمان على العامل يلبى، وإنما هناك اجراءات عدة يجب على مقدم الطلب أن يتبعها، ويتم التحقيق في الطلب من قبل الباحث القانوني في قسم المنازعات العمالية، وإذا رفض العامل إلغاء تصريحه بالحرمان، فإن الطلب يُحال إلى القضاء للبت فيه.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي