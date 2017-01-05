حاكم رأس الخيمة يطلق " مبادرة التعاون والشراكة " مع بنك الامارات للطعام

أطلق صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضـو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مبادرة التعاون والشراكة مع بنك الإمارات للطعام .

ووجه سموه الجهات الحكومية المعنية في الإمارة بالتفاعـل مع المبـادرة الفريدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشـد آل مكتوم نائب رئيس الدولـة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ترسيخا لثقافة الخير والعطاء وتعزيزا لقيمة إطعام الطعام المستمدة من تراثنا الإسلامي والعربي والوطني الأصيل.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي الدكتور محمد عبداللطيف خليفة أن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وجه كمرحلة أولى بلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة باتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة والتواصل والتنسيق مع جميع مؤسسات الضيافة والفنادق والأغذية المنضوية تحت مظلتها التنظيمية في الإمارة لتمكينها من التعاون مع برامج ومشاريع بنك الامارات للطعام في ضوء خطة ومراحل عمله المختلفة لتوفير وتوزيع فوائض الطعام داخل وخارج الدولة تعزيزا لروح المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وبما يتماشى مع موجهات عام الخير.

وأضاف إن سموه وجه أيضا دائـرة الأشغال والخدمات العامة باستكشاف سبـل الشراكة مع برامج ومشاريع " بنك الإمارات للطعام " ووضع الخطط التحضيرية من خلال المؤسسات والأجهزة التابعة لها خاصة ما يتعلق بإعادة توزيع الفوائض الغذائية الصالحة للاستهلاك و إعادة تدوير النفايات الغذائية وبقايا الأطعمة وتحويلها إلى مواد مفيدة صالحة للاستخدام في الصناعات ذات العلاقة وذلك تعزيزا لاقتصاد إعادة التدوير ودعما للأنشطة الاقتصادية المرتبطة وبما يحقق أهداف الاستدامة المرجوة.