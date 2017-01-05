سلطان القاسمي يتفقد عددا من المشروعات ويعتمد المخطط الشمولي لمدينة الشارقة للرعاية الصحية

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم عددا من المشروعات الحيوية في مدينة الشارقة.



وتجول سموه في المشروعات القائمة بجانب نصب الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية .. مطلعا على سير العمل فيها والمراحل المنجزة ضمن خطة تطويرها ورفدها بالخدمات اللازمة.



ووجه سموه بعدد من الخدمات الإضافية التي تضفي على الموقع الجو الملائم لزيارته والاستمتاع بما يتضمنه من مرافق وحدائق وخدمات تتنوع لتقديم الفائدة والترفيه.



واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة المخطط الشمولي لمدينة الشارقة للرعاية الصحية والواقعة بجانب شارع الشارقة - الذيد والتي تتضمن خدمات صحية عالية من خلال الشركات والمستشفيات والعيادات الصحية.



كما اعتمد المبنى الإداري للمدينة وما يتضمنه من عيادات ومكاتب تسهم في تهيئة الجو الملائم للمدينة الصحية وتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية لتكون منطقة صحية تخدم كل من يبحث عن الرعاية الصحية الممتازة.



