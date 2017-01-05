7000 فرصة عمل في «توظيف أبوظبي»

يشارك أكثر من 80 مؤسسة وجهة حكومية وشركات خاصة في الدورة الـ11 من معرض توظيف أبوظبي، خلال الفترة من 30 يناير الجاري حتى الأول من فبراير المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي تنظمه شركة إنفورما للمعارض لاستقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة في مختلف التخصصات.

وقالت مديرة المعرض، سوزي باليت، إنه من المتوقع أن يزور المعرض نحو 15 ألف زائر مُهتم من المواطنين الباحثين عن عمل.

وكشفت باليت عن عرض ما يزيد على 7000 فرصة وظيفية من الجهات المُشاركة في المعرض، لافتة إلى تلقي ردود فعل إيجابية من أصحاب العمل المشاركين في المعرض، إذ أبدوا رغبتهم في اغتنام هذه الفرصة الفريدة لقضاء مزيد من الوقت لتقييم طالبي العمل في المعرض.

وأكدت أن المعرض يُعتبر مناسبة مُثلى للمؤسسات التي تحرص على تطوير قواها العاملة بكوادر إماراتية مُحترفة ومؤهلة، وعلى الالتقاء بالباحثين عن فرص عمل من الموهوبين والمهنيين، كما يُسهم في مساعدة الجهات الرسمية والخاصة للعثور على الكوادر الإماراتية المحترفة في مختلف المجالات، كالصحة، والطاقة، والنفط، والغاز، والتأمين، والبنوك، والتعليم، والسياحة، والعديد من القطاعات الأخرى.

ويُصاحب المعرض مؤتمر توظيف 2017، الذي يُتيح حضور ندوات وورش عمل مجانية للتعرّف على أهم المهارات الوظيفية المطلوبة، وكيفية اكتساب الثقة للنجاح في مكان العمل، والتشاور مع خبراء التوظيف حول سبل التميز كمرشح للعمل، وآلية التخطيط السليم للارتقاء في الوظيفة، فضلاً عن تقديم نصائح حول سبل التنمية الذاتية الشاملة.