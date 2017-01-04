الإمارات اليوم

"الأرصاد" يحذر من نشاط الرياح وارتياد البحر

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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، من نشاط الرياح وإضطراب البحر خاصة في بحر عمان.

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