"الأرصاد" يحذر من نشاط الرياح وارتياد البحر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، من نشاط الرياح وإضطراب البحر خاصة في بحر عمان.
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، من نشاط الرياح وإضطراب البحر خاصة في بحر عمان.
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