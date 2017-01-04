«بشرية الشارقة»: 45% من المواطنين المعينين حملة مؤهلات عليا

تطوير المجتمع

أكد عضو المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن «نتائج التوظيف المبنية على تطوير وتنمية المجتمع، أظهرت توظيف 608 مواطنين ومواطنات، خلال العام الماضي، على النحو الآتي:

147 مواطناً ومواطنة عدد أبناء الأيتام الذين تم تعيينهم، لأن دخل الأسرة قليل نتيجة وفاة العائل.

197 من أبناء ذوي الدخل المحدود، لأن دخل الأسرة يعتمد على المساعدات الاجتماعية، التي يحصل عليها عائل الأسرة فقط.

193 من أبناء المتقاعدين، لأن دخل الأسرة معتمد على راتب تقاعد العائل فقط، والأسرة مكونة من 10 أبناء فأكثر.

60 من أبناء المطلقات، لأن دخل الأبناء معتمد على النفقة فقط، وهي غير كافية لتوفير الحياة الكريمة لهم.

11 من فئة الزوجة العائلة للأسرة، لعدم عمل الزوج بسبب العجز الصحي.