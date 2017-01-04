«بشرية الشارقة»: 45% من المواطنين المعينين حملة مؤهلات عليا

أفاد عضو المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، بأن «نتائج مؤشر برنامج الموارد البشرية، أظهرت أن المؤهلات الدراسية العليا كانت الأكثر طلباً في سوق العمل في الإمارة، خلال العام الماضي، إذ حاز حاملوها نسبة 45% من العدد الإجمالي للمواطنين والمواطنات الذين وظفتهم الدائرة نظراً لكثرة الوظائف الإدارية والمالية والهندسية والفنية الشاغرة، في حين صنّف حملة شهادة الثانوية العامة في المرتبة الثانية، بنسبة 40%».
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تطوير المجتمع
أكد عضو المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن «نتائج التوظيف المبنية على تطوير وتنمية المجتمع، أظهرت توظيف 608 مواطنين ومواطنات، خلال العام الماضي، على النحو الآتي:
147 مواطناً ومواطنة عدد أبناء الأيتام الذين تم تعيينهم، لأن دخل الأسرة قليل نتيجة وفاة العائل.
197 من أبناء ذوي الدخل المحدود، لأن دخل الأسرة يعتمد على المساعدات الاجتماعية، التي يحصل عليها عائل الأسرة فقط.
193 من أبناء المتقاعدين، لأن دخل الأسرة معتمد على راتب تقاعد العائل فقط، والأسرة مكونة من 10 أبناء فأكثر.
60 من أبناء المطلقات، لأن دخل الأبناء معتمد على النفقة فقط، وهي غير كافية لتوفير الحياة الكريمة لهم.
11 من فئة الزوجة العائلة للأسرة، لعدم عمل الزوج بسبب العجز الصحي.
وشرح بن خادم أن «3558 مواطناً ومواطنة تم توظيفهم العام الماضي، بينهم 1581 مواطناً ومواطنة من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي، مقابل 1423 مواطناً ومواطنة من حملة شهادة الثانوية العامة شغلوا وظائف ميدانية للجهات الحكومية والخاصة والعسكرية».
وأضاف أن «شهادة الدبلوم (3 سنوات فوق الثانوية) صنّفت في المرتبة الثالثة، إذ حصل 293 مواطناً ومواطنة من حامليها على وظائف، خلال العام الماضي، بنسبة 8%، أما شهادات المراحل الدراسية الأقل من الثانوية، فصنّفت في المرتبة الرابعة، إذ وظف 188 مواطناً ومواطنة بنسبة 5% من إجمالي المواطنين المعينين. أما شهادة الدبلوم (عامان فوق الثانوية) فصنّفت في المرتبة الخامسة، حيث تم توظيف 73 مواطناً ومواطنة من حملتها بنسبة 2% من إجمالي المواطنين المعينين».
وأوضح بن خادم أن «2488 مواطناً ومواطنة وظفوا في جهات حكومية، مقابل 1070 في جهات خاصة».
وأكد أن «مؤشر التوظيف في الدائرة سجل ارتفاعاً العام الماضي بنسبة 20%»، مشيراً إلى أن «إجمالي المعينين خلال عام 2010 بلغ 1200 مواطن ومواطنة، وفي عام 2011 بلغ 2006 مواطنين ومواطنات، وفي عام 2012 بلغ 2122 مواطناً ومواطنة، وفي عام 2013 بلغ 2402 مواطن ومواطنة، وفي عام 2014 بلغ 3375 مواطناً ومواطنة، وفي عام 2015 بلغ 3381 مواطناً ومواطنة، وفي عام 2016 بلغ 3558 مواطناً ومواطنة، ليصبح العدد الإجمالي لتعيين المواطنين خلال سبع سنوات 18 ألفاً و44 مواطناً ومواطنة».
وأكد إتاحة الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي لأبناء وبنات الوطن كافة، لافتاً إلى اختيار ذوي الكفاءة لشغل الوظائف بالجهات الحكومية بمدينة الشارقة وأفرعها بالمنطقة الوسطى والشرقية. وإعطاء الأولوية للباحثين عن عمل الخريجين الذين لم يسبق لهم الحصول على فرص وظيفية.