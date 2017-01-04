رصد 6687 مركبة مهملة في أبوظبي خلال العام الماضي

نفذت بلدية أبوظبي وأفرعها المختلفة، خلال العام الماضي، 6687 عملية متعلقة بحملاتها الموجهة لإنهاء ظاهرة المركبات المهملة في جزيرة أبوظبي، والبر الرئيس والضواحي، والمدن الواقعة ضمن نطاق اختصاصات البلدية.

وقالت البلدية، في بيان صحافي أمس، إن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحملات الموجهة ضد ظاهرة السيارات المهملة، حيث حجزت البلدية أكثر من 1233 مركبة، وأنذرت أكثر من 4929 مركبة، ووجهت عن المدة ذاتها أكثر من 102 مخالفة، بينما رصدت مئات المركبات المهملة.

وشملت حملات مواجهة ظاهرة المركبات المهملة نطاقاً جغرافياً كبيراً، موضحة أنها تسير في مواجهة هذه الظاهرة، وفقاً لإجراءات قانونية، استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2012، بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية، تم تعديل القانون والإجراء المتبع فيه، حيث تم تعديل مدة وضع الإنذار أو الملصق إلى ثلاثة أيام بدل 14 يوماً، وبعدها يقوم المراقب بإخطار شركة سحب المركبات بسحب المركبة، لتشويهها المظهر العام، الذي تكون فيه عادة المركبة ملوثة بالأتربة، والقانون في تعريفه يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب، وما في حكمها، وجميعها يمكن سحبها إلى ساحة الحجز في الوثبة. وأشارت البلدية إلى أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2012، تتم مخالفة المركبة بمبلغ 3000 درهم، وعند حضور المخالف إلى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية ودفع 50% من قيمة الغرامة، ولكن عند تكرار المخالفة تتم مضاعفة الغرامة، بالإضافة إلى تكاليف الحجز اليومية، التي يتم احتسابها حسب نوع المركبة المسحوبة، والمنطقة التي تم سحبها منها.