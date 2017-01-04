«طرق دبي» تطلق حافلات المترو بأشكال وألوان جديدة

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أخيراً، شكلاً جديداً للحافلات المغذية لمترو دبي يحاكي تصميم وشكل عربات المترو، بهدف تسهيل تنقّل الركاب، وتعزيز التكامل بين وسائل المواصلات المختلفة عموماً، والحافلات العامة، والمترو على وجه الخصوص.

وأكد مدير إدارة الصيانة والخدمات في المؤسسة، عبدالله راشد المازمي، إضفاء اللون على 70 حافلة من أصل 186 حافلة تغذي المترو، مضيفاً أن الحافلات المغذية للمترو ستصبح جميعها بالشكل والتصميم اللوني الجديد، بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وشرح أن الشكل الجديد يضفي نوعاً من العلامات اللونية والبصرية، التي تساعد في الاستدلال على الحافلات الموصلة لمحطات مترو دبي، دون عناء أو جهد.