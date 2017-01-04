12 ألفاً و600 شخص استفادوا من حملة «السرعة قاتلة»

قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهيّر المزروعي، إن 12 ألفاً و600 شخص استفادوا من البرامج ووسائل التوعية المرورية التي قدمتها الإدارة العامة للمرور، من خلال الخيم الخاصة بحملة «السرعة قاتلة»، التي أقامتها الإدارة في مناطق مختلفة من الإمارة.

وأفاد بأن الإدارة أطلقت، في ديسمبر من العام الماضي، الحملة التي تهدف إلى نشر الوعي والثقافة المرورية لدى السائقين، للحد من الحوادث القاتلة الناتجة عن السرعة والقيادة بتهور، والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق، وتخفيض أعداد الوفيات والإصابات البليغة على طرق الإمارة. وأشار إلى أن «مرور دبي»، وبالتعاون مع شركائها، أقامت خيماً مرورية توعوية خاصة بالحملة، في مناطق مختلفة من الإمارة، تضمنت برامج وأدوات ووسائل مرورية توعوية.