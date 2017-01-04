خدمة ذكية تحلل الصور للمكفوفين وتشرحها صوتياً

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي خدمة «كاميرا ذوي الإعاقة البصرية الذكية»، للإسهام في تسهيل الحياة لهم، حيث تقوم الكاميرا بالتقاط الصور المحيطة بهم، فيما يقدم التطبيق الذكي تحليلاً للصورة، ويشرحها صوتياً لهم.

وتأتي الخطوة في إطار دعم شرطة دبي لتوجهات حكومة الإمارة، بأن تكون دبي صديقة لذوي الإعاقة بحلول 2020.

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الذكيّة، العميد خالد ناصر الرزوقي، أن خدمة «الكاميرا الذكية» لذوي الإعاقة البصرية تعتمد على تقنية «الكشف البصري»، وتطبق لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تعكس الجانب الإنساني، الذي تسعى شرطة دبي إليه، وحرصها على تسهيل حياة هذه الفئة المهمة في المجتمع، عبر تقديم خدمات فريدة من نوعها، تحقق السعادة لهم.

وتابع الرزوقي أن هذه التقنية تتم من خلال تفعيل خاصية المساعد الصوتي لذوي الإعاقة، في هواتف «آي فون»، ومن ثم الدخول على الصفحة الرئيسة لتطبيق شرطة دبي، وهز الجهاز فقط ليقوم بدوره بالدخول إلى الخدمات التي تم توفيرها لهذه الفئة، ومن ثم الضغط على زر الكاميرا الذكية، وتصوير ما يدور حولهم، وبعد ذلك يقوم التطبيق بتحليل الصورة وشرحها صوتياً.

وأكد أن المبادرات تأتي بمتابعة مباشرة من القيادة العليا في شرطة دبي، وفي إطار الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للخدمات الذكيّة، بالتعاون مع الإدارات العامّة الرئيسة في شرطة دبي، بتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطوّرة، متوافرة عبر الهواتف الذكية، في ظل توجّهات حكومة دبي الذكيّة، ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.