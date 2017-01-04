«تنفيذي الشارقة» يعتمد تحسين الطريق بين شارعي كورنيش الخان والتعاون

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه أمس، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، مشروعاً لتحسين طريق يقع بين شارعي كورنيش الخان والتعاون.

وأفاد رئيس هيئة الطرق والمواصلات، المهندس يوسف صالح السويجي، بأن «التحسينات تتضمن تعديلات لجزئيات الطريق، ما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وتطوير الطريق، وذلك بالتزامن مع خطة الهيئة في تطوير شبكة الطرق في إمارة الشارقة».

واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة، المتضمنة توصيات من شأنها دعم عمل الدائرة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

واعتمد تعديلات المجلس الاستشاري على مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار. ووجّه برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم، مناقشة العديد من الموضوعات الحكومية المهمة، ودراسة خطط ومشروعات مستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

واطلع المجلس على تقرير من دائرة التنمية الاقتصادية حول مؤشرات القطاع الصناعي في الشارقة. وأكد رئيس الدائرة، سلطان بن هده السويدي، أن «البيئة الصناعية في الإمارة تعدّ من أهم البيئات المحفزة للمستثمرين، نظراً للمقومات التنموية التي تتبناها الإمارة، والخدمات التي توفرها لأصحاب الصناعات».

وأوضح أن «هناك تجارب متميزة في القطاع الصناعي على مستوى الصناعات، منها غير الملوّثة للبيئة. كما تعمل الدائرة على التنسيق مع أصحاب الشركات ودراسة مقترحاتهم، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، لتوفير أفضل الخدمات للقطاع الصناعي».