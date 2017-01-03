شرطة دبي تطلق خدمة ذكية تحلل الصور للمكفوفين وتشرحها صوتياً

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الذكيّة بشرطة دبي خدمة "كاميرا ذوي الإعاقة البصرية الذكية " بغرض تسهيل الحياة لهم، وفق مدير الإدارة العميد خالد ناصر الرزوقي الذي أشار إلى أن الكاميرا تلتقط الصور المحيطة بهم، وتنقلها إلى التطبيق الذكي الذي يحلل الصورة ويشرحها صوتياً لهم.

وأضاف أن الخدمة تعتمد على تقنية "الكشف البصري" التي تطبق لأول مره على مستوى الشرق الأوسط، وتعمل من خلال تفعيل خاصية المساعد الصوتي لذوي الإعاقة في هواتف الآيفون، ومن ثم الدخول على الصفحة الرئيسية لتطبيق شرطة دبي وهز الجهاز فقط، ليدخل الهاتف إلى الخدمات التي توفر لهذا الفئة، ثم يضغط المستخدم على زر الكاميرا الذكية لتصوير ما يدور حولهم، ليحلل التطبيق الصورة ويشرحها صوتيا.

وأكد الرزوقي أن هذه المبادرات تأتي بمتابعة مباشرة من القيادة العليا في شرطة دبي، وفي إطار الجهود المتواصلة لفريق الادارة العامة للخدمات الذكيّة بالتعاون مع الإدارات العامّة الرئيسيّة في شرطة دبي بتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطوّرة متوفّرة عبر الهواتف الذكية، وذلك في ظل توجّهات حكومة دبي الذكيّة ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.