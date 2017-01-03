شرطة الشارقة تدعو أصحاب معارض السيارات لتجديد لوحاتهم التجارية

طالبت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أصحاب المعارض وشركات قطع غيار السيارات إلى تجديد اللوحات التجارية من بداية شهر يناير للعام الحالي إلى الـ29 من الشهر الحالي تفادياً للغرامة.

وأوضح مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة العقيد راشد الباس، في تصريح صحافي، أن الإدارة تعمل خلال الفترة من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً أيام الأحد إلى الخميس، مشيراً الى أن اللوحات التجارية يتم تجديدها بداية كل عام جديد.

ولفت الباس إلى أن "قيمة المخالفة 1000 ألف درهم عن كل عام في حال عدم التجديد، كما سيتم استبدال اللوحات القديمة بلوحات جديدة للعام الحالي"، انطلاقا من حرص شرطة الشارقة على التواصل الفعّال بين الشرطة والمجتمع، بما يعزز ثقة الجمهور، والاستماع إلى مقترحات وآراء الجمهور والعمل على تذليل الصعوبات وتوفير الخدمات النوعية والمشاريع التطويرية، وتقديم الواجبات بما يتلاءم مع الاستراتيجية العامة لشرطة الشارقة.

وقال إن "ذلك يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف الى تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة".