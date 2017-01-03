شرطة أبوظبي تحذر من الضباب الكثيف

حذرت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" السائقين من وجود ضباب على طرق أبوظبي الداخلية والخارجية وانعدام الرؤية داخل جزيرة أبوظبي، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبة.