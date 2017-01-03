الإمارات اليوم

شرطة أبوظبي تحذر من الضباب الكثيف

التاريخ::

حذرت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" السائقين من وجود ضباب على طرق أبوظبي الداخلية والخارجية وانعدام الرؤية داخل جزيرة أبوظبي، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبة.

قصص رئيسة
آخر الأخبار
متوفر في App Store متوفر في Google Play

المزيد من الأخبار المحلية
مواد ذات علاقة
معرض الصور
فيديو
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 05:44 07:04 12:27 15:27 17:44 19:14
أبو ظبي 05:48 07:08 12:31 15:31 17:48 19:18
الشارقة 05:44 07:04 12:27 15:27 17:44 19:14
عجمان 05:44 07:04 12:27 15:27 17:44 19:14
رأس الخيمة 05:40 07:00 12:23 15:23 17:40 19:10
الفجيرة 05:38 06:58 12:21 15:21 17:38 19:08
أم القيوين 05:44 07:04 12:27 15:27 17:44 19:14