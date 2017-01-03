عرض

فوجئ متسوق بأحد المحال التجارية، بوجود عرض على منتج غذائي، بسعر 19 درهماً للعلبتين، بينما وجد علبة للمنتج نفسه تباع الواحدة بستة دراهم.

شاحنات

تتوقف أعداد كبيرة من الشاحنات، عند مداخل أحد الأحياء السكنية بمنطقة المدام بالشارقة، رغم وجود لوحة مكتوب عليها: «منطقة غير مخصصة للشاحنات».

خدمات

أفاد سكان في منطقة الليوان (كيو بوينت)، مقابل واحة دبي للسيليكون، التي تضم العديد من المباني ذات الكثافة السكانية العالية، بأن منطقتهم تعاني عدم وجود خدمات، كالسوبرماركت، والبقالات، وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس.

إعاقة

اشتكى سكان، في البنايات المحاذية لشارع الكورنيش بعجمان، تعمد سائقين إيقاف مركباتهم بشكل مخالف، أمام محال البقالة والكافتيريات، ما يعيق دخول السكان إلى البنايات.

طفلة

عثرت مواطنة على طفلة تائهة من ذويها، أمام البوابة الرئيسة لحديقة الياش بالشارقة. المواطنة ذاتها كانت عثرت - قبل أقل من شهر - على طفلة أخرى تائهة عند البوابة نفسها.

مواقف

طالب سائقو مركبات في أبوظبي، من القادمين من إمارات أخرى، إدارة «مواقف» بتمكينهم من الدفع عن طريق الهاتف، كما هي الحال بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات أبوظبي، حيث يصعب عليهم الحصول على دراهم معدنية، أو بطاقات مدفوعة مسبقاً.

أثاث

طالب سكان الجهات المعنية بالتدخل، لضبط أسعار شركات نقل الأثاث في الدولة، إذ يتعرضون للاستغلال، بسبب غياب الضوابط التي تحكم هذا النشاط.

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