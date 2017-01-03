نقطة دفاع مدني جديدة في «شرطة الصناعية» بالفجيرة

افتتحت إدارة الدفاع المدني، بالفجيرة، نقطة جديدة في مركز شرطة الصناعية، بعد تجهيزها بأحدث وحدات الإطفاء، وسيارات التدخل السريع، وتوفير المعدات والآليات والكوادر البشرية المدربة.

حضر الافتتاح مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد سعيد أحمد الحلو اليماحي، والعقيد علي عبيد الطنيجي، وعدد من الضباط، وضباب الصف والأفراد.

وقال العقيد علي الطنيجي إن إدارة الدفاع المدني تحرص على توفير أفضل الخدمات، لكل سكان الإمارة، في مختلف المناطق الجغرافية، وتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهم.

وأضاف أن وجود نقطة في مركز شرطة الصناعية، يتيح لسيارات التدخل السريع سرعة الوصول لمواقع الحريق في المناطق الجبلية الوعرة، التي كان يتأخر وصولها إليها، نظراً لبعد مراكز الدفاع المدني عن المنطقة.

من جهته، ذكر مدير عام العمليات الشرطية، العقيد حميد محمد اليماحي، أن وجود نقطة للدفاع المدني في منطقة الصناعية، أصبح مهماً وضرورياً، ويمثل خطوة متقدمة لعمل جهاز الشرطة، نظراً لبعد مراكز الدفاع المدني عن المنطقة.