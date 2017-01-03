«مسرعات دبي» يطلق 11 تحدياً عالمياً جديداً

أطلق برنامج مسرعات دبي المستقبل في دورته الثانية 11 تحدياً عالمياً جديداً في أهم القطاعات الحيوية والرئيسة في صناعة المستقبل، ويفتح باب المشاركة أمام الشركات العالمية المبتكرة، إذ تشارك 11 جهة حكومية وخاصة في تحديات الدورة الثانية استكمالاً للدور المحوري الذي يلعبه البرنامج في دفع عجلة البحث والتطوير ضمن القطاعات الاستراتيجية، وتحويل الجهات الحكومية إلى مراكز لاستشراف المستقبل، واستقطاب أفضل العقول محلياً وعالمياً لإيجاد حلول لتحديات تنموية، وتحويل هذه التحديات لفرص اقتصادية ونماذج أعمال تجارية.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل محمد عبدالله القرقاوي، أن الأسلوب الإيجابي المبتكر في التعامل مع التحديات لصناعة المستقبل، من أهم ما تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فسموه يؤمن بأن المستقبل لا ينتظر وسباق استشرافه هو تحدٍ، البقاء فيه للأسرع والأكثر استعداداً، ومن هنا كان توجيه سموه بأن تكون مسرعات دبي المستقبل منصة لاستباق الزمن وصناعة الفرص والحلول التي ترسم مساراً نموذجياً وعملياً لمواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات الإنسانية، وتحويلها لفرص تكون أساساً لمستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

«ننطلق في الدورة الثانية إلى آفاق أوسع من تسخير التكنولوجيا الحديثة والابتكارات العملية لتحقيق الرخاء لأفراد المجتمع». محمد عبدالله القرقاوي 12

أسبوعاً تجمع برنامج مسرعات دبي المستقبل بين الشركات وجهات حكومية وخاصة في دبي لاستكشاف تقنيات المستقبل.

وأضاف: «تزامناً مع نجاح أولى دورات برنامج مسرعات دبي المستقبل في استقطاب نخبة من الشركات الابتكارية الرائدة عالمياً، والتعاون معها لوضع الرؤى والأفكار المبتكرة للمستقبل، سننطلق في الدورة الثانية إلى آفاق أوسع من تسخير التكنولوجيا الحديثة والابتكارات العملية لتحقيق الرخاء لأفراد المجتمع، وإيجاد حلول فعالة للتحديات في معظم القطاعات، من خلال توسيع نطاق الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة مع الشركات الابتكارية العالمية للمساهمة في إيجاد نماذج تكنولوجية متطورة يمكن من خلالها وضع ركائز قوية لمستقبل تكون دولة الإمارات فيه مصدراً للأفكار المبتكرة».

وأشار خلال الإعلان أمس، عن البدء في تلقي طلبات المشاركة ضمن الدورة الثانية من برنامج مسرعات دبي المستقبل، إلى أن النتائج التي حققها برنامج مسرعات دبي المستقبل في دورته الأولى، هي تأكيد على قدرة دولة الإمارات ودبي في القيام بدور محوري ومهم في استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية، ودراسة أثر التكنولوجيا ونماذج العمل الحديثة والفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة والمتمثلة في التكنولوجيا ذات القدرة على إحداث التغيير الجذري والإيجابي في المستقبل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل سيف العليلي، إنه «من خلال الجمع بين المشاريع المبتكرة والجهات الحكومية والخاصة في دبي، سيقدم برنامج مسرعات دبي المستقبل في دورته الثانية فرصة مثالية للعمل لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاعاتها وتقديم نماذج مبتكرة يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى خدماتها، وعلى مدى 12 أسبوعاً، سيجمع برنامج مسرعات دبي المستقبل بين الشركات وجهات حكومية وخاصة في دبي لاستكشاف تقنيات المستقبل وتطويرها وتوظيفها لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المدن في الوقت الحالي».

وتم تصميم برنامج مسرعات دبي المستقبل والتحديات القطاعية التي يتناولها بناءً على قراءة المستقبل واستشراف الفرص التي توفرها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وورش عمل مع الجهات المؤسسة وبما يتناسب مع توجهاتها وأولوياتها الاستراتيجية المستقبلية، حيث تم الحرص على استشراف مستقبل القطاعات ودراسة أثر العلوم ونماذج العمل المستحدثة والفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة والمتمثلة في التكنولوجيا ذات القدرة على إحداث التغيير الجذري ضمن القطاعات المختلفة مثل: الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، تكنولوجيا النانو، التكنولوجيا الحيوية، الطباعة ثلاثية الأبعاد وعلم الجينوم وغيرها.

وسيتم اختيار المشاريع المبتكرة والشركات المحلية، الإقليمية والعالمية لدخول برنامج مسرعات المستقبل بناءً على قدرتها لإيجاد حلول للتحديات القطاعية، وترجمتها إلى نماذج ومشاريع تجريبية يمكن من خلالها بناء قيمة اقتصادية، وخلق جاذبية استثمارية وإحداث تغيير إيجابي ضمن القطاع المعني مما له الأثر في تسهيل حياة الإنسان وخلق نموذج عالمي ضمن مدينة دبي يمكن الاستفادة منه في مدن ودول العالم المختلفة.

كما يمكن للشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة الحصول على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للبرنامج

https:/‏‏/‏‏dubaifutureaccelerators.com/‏‏ar

«طرق دبي».. التنقل في المستقبل

قال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، إن الهيئة تتطلع إلى إطلاق مبادرات جديدة لتنويع طرق دفع تعرفة التنقل بوسائل النقل الجماعي، ودراسة مدى تقبل الجمهور لبدائل التنقل الجديدة والمستقبلية، مثل المركبات ذاتية القيادة.

وتركز الهيئة من خلال تحدي الدورة الثانية على توظيف القوانين والسياسات المتصلة بالنقل والتأمين لتعزيز معدلات استخدام الجمهور لوسائل النقل العامة، ودعم استخدام التقنيات الجديدة، وتطوير حلول ابتكارية لأنظمة الدفع وإصدار التذاكر.

«إقامة دبي».. تعاملات رقمية وبوابات إلكترونية

أكد المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، أن الإدارة تطمع من خلال مشاركتها في المبادرة أن تسهم في تطوير نظام يقلص الفترة الزمنية لمرور المسافرين عبر «بوابة السلام» بمطارات دبي الدولية. وستعمل الإدارة على تطوير أنظمة أمنية تتمتع بقدرات تعرّف حيوية، وخفض وقت انجاز معاملات فحص الجوازات، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تطبيق برمجيات متخصصة، وتقديم حلول ابتكارية لخفض نسبة دخول المقيمين غير الشرعيين بنسبة 50%، ودمج استخدام منصة دولية للتعاملات الرقمية «بلوك شين».

«هيئة المعرفة».. مهارات القرن الـ 21

قال رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية الدكتور عبدالله الكرم: «تسعى الهيئة خلال الدورة الثانية إلى تطوير نظام تقييم مبتكر، يمنح الطلبة المتميزين شهادات تقدير إلكترونية لتكريم انجازاتهم وتطوير معارفهم في اللغة العربية ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب تطوير حلول تعليم اجتماعية وذات ارتباط بالمشاعر تسهم في تحقيق رفاهية وسعادة الطلبة، بالإضافة إلى بحث استخدام هندسة البيانات المبتكرة لدعم المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات التعليمية والهيئات الإدارية».

«كهرباء دبي».. تغير أسلوب العمليات التقليدي

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، أن الهيئة تعمل على تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 7% من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول 2050، وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، بما يسهم في أن تكون دبي ضمن المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية بحلول 2050.

وتسخر الهيئة البحوث لوضع نماذج لدراسة وتطوير تقنيات وأنظمة الشبكات الذكية.

شرطة دبي.. الشرطة الجوية

أكد مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، أن هدف شرطة دبي في الدورة الثانية هو المساهمة في المحافظة على أمن وسلامة الأفراد والمؤسسات ضمن إطار عمل يتلاءم مع رؤية دبي في بناء نموذج مدينة المستقبل والاقتصاد القائم على المستقبل، ومن هنا يأتي استعدادها لإطلاق مشاريعها، حيث ستركز شرطة دبي في الدورة الثانية لمسرعات المستقبل على استكشاف طرق وإمكانات توظيف استخدام الطائرات المأهولة وغير المأهولة لتحسين العمليات الشرطية في مناطق الملكية الخاصة والمناطق العامة، وتعزيز عملية توقع الجرائم التقليدية أو الرقمية قبل وقوعها، وتطوير أنظمة قادرة على مزامنة صور الكاميرات العامة وتطبيق تقنيات التعرف إلى الوجه لتحديد الأشخاص المطلوبين للعدالة بناءً على مدخلات البيانات الحالية أو السابقة.

بلدية دبي..حلول صديقة للبيئة

أكد مدير عام بلدية دبي المهندس حسين ناصر لوتاه، سعي البلدية إلى دعم تطوير حلول للمباني الخضراء ورفع كفاءتها بنسبة 50٪، وتحقيق نسبة 25% في بناء مباني الإمارة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد مع إيجاد حلول مبتكرة تسهم في مراقبة جودة الأغذية والمنتجات المستوردة قبل دخولها منافذ الإمارة وبنسبة 100%، بالإضافة للعمل على تقليل النفايات العامة بنسبة 75٪.

وأضاف أن البلدية أخذت خطوات لتطوير حلول مبتكرة لتحقيق زيادة بنسبة 50٪ في كفاءة المباني الخضراء، من خلال نظام دبي لتقييم المباني الخضراء «السعفات»، وصولاً لرفع كفاءة المبنى وخفض استهلاك الطاقة والمياه والتشجيع على استخدام المواد الصديقة للبيئة واستغلال مصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، وإنشاء المباني بتصاميم وطرق ووسائل تعمل على التقليل من التأثيرات الضارة بصحة الإنسان والبيئة بشكل عام، وتنفيذ تقنيات الطباعة D3 في 25٪ من المباني في دبي.

نماذج أعمال مبتكرة.. وتحفيز الشركات الناشئة

قال نائب الرئيس والعضو المنتدب لـ «دبي القابضة» أحمد بن بيات: «سنركز خلال الدورة الثانية على تطوير أساليب وتقنيات ذكية، ونماذج أعمال مبتكرة عبر كل قطاعات أعمالها وعملياتها التشغيلية، بما يمكنها من توقع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائها، وموظفيها، وشركائها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات المهندس صالح العبدولي: «تسعى (اتصالات ديجيتال) إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية الناشئة لمواجهة تحديات الأعمال المهمة في قطاعات مختلفة، مثل الصحة والتعليم والمدن الذكية وغيرها، وسيغطي التحدي الأول للمجموعة قطاع الصحة الذي نهدف من خلاله إلى الحد من زيارات المرضى لغرف الطوارئ في الدولة بنسبة 30% على مدى السنوات الـ10 المقبلة، عبر استخدام الأنظمة التنبؤية لإدارة الرعاية الصحية».

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، عثمان سلطان: «تتيح لنا المرحلة الثانية من مسرعات دبي المستقبل العمل على تحفيز الشركات الناشئة التي تسعى إلى تعزيز حضورها في مجال ريادة الأعمال، وستعمل (دو) على البحث في استخدام التقنيات الحديثة لتحسين مستويات خدمة العملاء المقدمة عبر مختلف القنوات».

«صحة دبي».. التقنية في خدمة الإدارة الذاتية للمرضى

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، أن الهيئة مقبلة على مرحلة نوعية جديدة على صعيد مسرعات المستقبل، مطلع هذا العام، التي تستهدف إيجاد منظومة استثنائية للمرضى وجمهور المتعاملين مع الهيئة، بحيث يكون لدى كل مريض القدرة على إدارة شأنه الصحي، والاستفادة من حزمة الخدمات الصحية القائمة على أحدث التقنيات، التي يشرف عليها أكفأ الأطباء، وذلك في أي وقت ومن أي مكان، وبكل سهولة ويسر وراحة، تتناسب مع ظروف المريض الاجتماعية والصحية، بما يضاعف حجم استفادة المريض من الخدمات بمقدار 10 أضعاف الاستفادة الحالية.

وستسعى الهيئة من خلال الدورة الثانية إلى تحسين الإدارة الذاتية لمرضى الأمراض المزمنة، وتعزيز كفاءة الممارسات الطبية والنتائج الصحية للمرضى بمعدل 10 أضعاف من خلال استخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

«التنمية الاقتصادية».. خدمات العملاء بمفهوم مستقبلي

أشار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي سامي القمزي: «تهدف مسرعات اقتصادية دبي إلى تحقيق نقلة نوعية في ممارسة الأعمال وتسخير التكنولوجيا الذكية لدمج الخدمات الحكومية لمستثمرين أكثر سعادة من خلال تقليص إجراءات معاملات التسجيل والترخيص التجاري على مستوى حكومة دبي بنسبة 60%، من خلال تقليل الوقت المستغرق في البحث المطلوب بنسبة 80%، وخفض عملية إتمام المعاملات بنسبة 50%، وتقليل التفاعل البشري بنسبة 90%».

وستسعى دائرة التنمية الاقتصادية من خلال تحدي الدورة الثانية إلى تقليص إجراءات معاملات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية عبر القطاع الحكومي بنسبة 20%، وتطوير أنظمة مؤتمتة لتعزيز الكفاءة بمعدل ستة أضعاف، وتسريع فترة إنجاز معاملات تسلّم، وتجديد، وتعديل الرخص التجارية بنسبة 50%.