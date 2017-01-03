تصدير 145 مليون كيلوغرام أغذية في عجمان العام الماضي

كشف المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، المهندس خالد معين الحوسني، أنها أشرفت على تصدير 145 مليون كيلوغرام من المواد الغذائية إلى 59 دولة خلال العام الماضي، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المستوردة 293 مليون كيلوغرام من 66 دولة.

وقال الحوسني، في تصريح للصحافيين، إن «المواد الغذائية المستوردة تتضمن اللحوم والدواجن والفواكه والبقوليات ومنتجات الألبان والزيوت وغيرها، فيما تصدرت مياه الشرب قائمة المواد الغذائية المصدرة لدول الجوار». وبيّن أن موظفي مكتب التجارة الغذائية يتأكدون من مدى مطابقة المواد الغذائية للقوانين والمعايير والاشتراطات المحددة في الدولة.