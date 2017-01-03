الإمارات اليوم

تصدير 145 مليون كيلوغرام أغذية في عجمان العام الماضي

التاريخ::
المصدر:

كشف المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، المهندس خالد معين الحوسني، أنها أشرفت على تصدير 145 مليون كيلوغرام من المواد الغذائية إلى 59 دولة خلال العام الماضي، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المستوردة 293 مليون كيلوغرام من 66 دولة.

وقال الحوسني، في تصريح للصحافيين، إن «المواد الغذائية المستوردة تتضمن اللحوم والدواجن والفواكه والبقوليات ومنتجات الألبان والزيوت وغيرها، فيما تصدرت مياه الشرب قائمة المواد الغذائية المصدرة لدول الجوار». وبيّن أن موظفي مكتب التجارة الغذائية يتأكدون من مدى مطابقة المواد الغذائية للقوانين والمعايير والاشتراطات المحددة في الدولة.

 

قصص رئيسة
آخر الأخبار
متوفر في App Store متوفر في Google Play

المزيد من الأخبار المحلية
مواد ذات علاقة
معرض الصور
فيديو
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 05:44 07:04 12:27 15:27 17:43 19:13
أبو ظبي 05:48 07:08 12:31 15:31 17:47 19:17
الشارقة 05:44 07:04 12:27 15:27 17:43 19:13
عجمان 05:44 07:04 12:27 15:27 17:43 19:13
رأس الخيمة 05:40 07:00 12:23 15:23 17:39 19:09
الفجيرة 05:38 06:58 12:21 15:21 17:37 19:07
أم القيوين 05:44 07:04 12:27 15:27 17:43 19:13