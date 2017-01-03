توقعات بتشكل ضباب اليوم وغداً

حثّ المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة، وترك مسافة كافية بين المركبات، بسبب تشكل الضباب على بعض مناطق الدولة.

وأفاد المركز، في بيان له، بأن هناك فرصة اليوم لتشكل الضباب على مناطق متفرقة، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً على البحر مع المساء والليل، والبحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً مع المساء والليل في الخليج العربي وليلاً في بحر عمان .

وتوقع تشكل ضباب غداً على المناطق الداخلية والجنوبية، مع انخفاض طفيف في الحرارة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة على اليابسة ونشطة على البحر الذي سيكون مضطرباً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن يومي الخميس والجمعة المقبلين سيشهدان رياحاً شمالية غربية نشطة إلى قوية أحياناً، وتكون مثيرة الغبار والأتربة أحياناً مع انخفاض في الحرارة، وسيكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.