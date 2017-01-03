الإمارات اليوم

خفض السرعة على شارع «مليحة» مؤقت

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كشفت شرطة الشارقة أن خفض السرعة على شارع مليحة في الإمارة «مؤقت»، ولن يعمل به بصورة دائمة، وسيكون مرهوناً بانتهاء أعمال الصيانة التي تتم حالياً في الشارع، مشيرة إلى أنه تم منع مرور الشاحنات مطلقاً في هذا الشارع، باستثناء الخاصة بالمشروعات.

في سياق آخر، دعا مدير إدارة تراخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، العقيد راشد الباس، قائدي المركبات إلى تجديد ترخيص مركباتهم، إذ إن عدم الترخيص له سلبيات على السلامة المرورية، خصوصاً أن بعض هذه المركبات قد يكون غير صالح للسير، بسبب أعطال ميكانيكية، أو تلف الإطارات.

 

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