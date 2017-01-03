«بشرية الشارقة» توظّف 3558 مواطناً العام الماضي

أفاد رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة عضو المجلس التنفيذي، الدكتور طارق سلطان بن خادم، بأن الدائرة وظّفت 3558 من المواطنين الباحثين عن عمل، خلال العام الماضي، موزعين على 245 جهة عمل مختلفة، ما بين محلية واتحادية والقطاع الخاص.

وأوضح أنه تم تخصيص 1800 وظيفة ضمن الموازنة العامة للإمارة، لعام 2017، للكوادر المواطنة في مؤسسات حكومة الشارقة المركزية واللامركزية، باستثناء القطاعات المستقلة، بزيادة 200 وظيفة مقارنة بالعام الماضي، ما يدل على دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمواطنين، عبر تسخير كل الإمكانات لاستثمار الطاقات البشرية، وإيجاد الكوادر الوطنية المتميزة والمناسبة للعمل في دوائر وهيئات الحكومة.

وأكد بن خادم أن قاعدة البيانات في الدائرة، تحتوي على المؤهلات العلمية والتخصصات المهنية كافة، التي تفي باحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الدائرة وظفت 1070 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 9% مقارنة بعام 2015، حيث وصل عدد المواطنين الذين تم توظيفهم في هذا القطاع إلى 980 مواطناً ومواطنة، الأمر الذي يدل على ثقة القطاع الخاص بالكوادر الوطنية الذين تم تدريبها وتأهيلها من قبل الدائرة قبل الالتحاق بالعمل.

وأكد أن الدائرة تعمل على إلحاق الباحث عن عمل بدورات تدريبية قبل أن يتم إلحاقه بالعمل، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، فضلاً عن حرصها على متابعته بعد التحاقه بالعمل، للتأكيد من استمراريته وكفاءته، كما استحدثت الدائرة العام الماضي نظام (متابعة ما بعد التعيين)، الهادف إلى تدريب المواطنين الذين تم توظيفهم بالقطاع الخاص، في حال طلبت جهة العمل من الدائرة تدريبهم عبر إلحاقهم بدورات مجانية. وقال إن عدد الاستقالات في القطاع الحكومي في الإمارة بلغ 178 استقالة العام الماضي، معتبراً أن العدد لا يعتبر كبيراً، بل يدل على الاستقرار الوظيفي في الإمارة، لافتاً إلى أن عدد خريجي الجامعات في الشارقة، الذين يسجلون سنوياً في قاعدة بيانات الدائرة للبحث عن وظيفة يراوح بين 2500 و3000 مواطن ومواطنة، ما يشكل تحدياً أمام الدائرة التي تعمل بجهد وبخطط مدروسة لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الوظيفي للمواطن.

وحول أهم المبادرات التي نفذتها الدائرة العام الماضي، قال بن خادم إن أهم مبادرات العام الماضي تمثلت في اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تعيين 583 من أصحاب الحالات الإنسانية والاجتماعية وذوي الإعاقة في كل دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وتولت الدائرة رفع كشف بأسماء الحالات، والوضع الاجتماعي لكل أسرة على حدة، ومدى حاجتها لرفع مستوى دخلها، ليتمكنوا من العيش بحياة كريمة لائقة، واعتمد سموه تعيين أحد أفراد هذه الأسر بمختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وحاجة الدوائر والهيئات.

وأضاف أن صاحب السمو حاكم الشارقة ارتقى بحملة الثانوية العامة، من خلال تعيينهم على الدرجة السابعة بدلاً من الثامنة، وترقية الموظفين الحاليين من حملة المؤهل ذاته، الذين يشغلون الدرجة الثامنة إلى الدرجة السابعة، ليستفيد من المبادرة 1245 موظفاً، بكلفة سنوية تتجاوز 17 مليون درهم.