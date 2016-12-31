بالفيديو.. خطة الحركة المرورية حول منطقة برج خليفة اليوم

نشرت هيئة الطرق والمواصلات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوضح خطة الهيئة المتكاملة خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية.

وأعدت طرق دبي خطة تشغيلية لضمان سلامة المحتفلين وانسيابية المرور .

وأعلنت الهيئة عن بعض الشوارع المغلقة في دبي على النحو التالي:

بوليفار محمد بن راشد من الساعة الـ6 أو الـ8 مساء استنادا إلى الوضع العام للحركة المرورية.

شارع المركز المالي السفلي والعلوي من الساعة الـ8 مساء.

شارع السعادة من الساعة الـ6 مساء، إغلاق تقاطع المروج روتانا المؤدي إلى منطقة برج خليفة والنفق.

من الـ8 مساء، إغلاق تقاطع زعبيل.

من الساعة الـ10 مساء إغلاق دوار أبراج الإمارات المؤدي إلى شارع السعادة.

شارع الأصايل من الساعة الـ4 عصراً، سيكون إغلاق هذا الشارع لاستخدامه مسار لوسائل المواصلات العامة ومرور مركبات الطوارئ.

محطة مترو برج خليفة من الساعة الـ10 مساء من الساعة اـ10 مساء وحتى الساعة الـ6 من صباح اليوم التالي كحد أقصى.

المزيد في الفيديو المرفق.