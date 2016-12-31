المنصوري: بعد 15 عاماً عضواً في «الإخوان» رفضت بيعة «الولاء والسلاح»

نحو 15 عاماً، قضاها الدكتور إبراهيم المنصوري، عضواً في جماعة الإخوان في الإمارات، التي استقطبته وهو مازال طفلاً صغيراً، من خلال جلسات كانت تعقدها لـ«غسيل مخ» الصغار، وخلالها كانت تلقنهم آيات محددة من القرآن، وألزمته بحفظ تفسيرات منظر الجماعة، سيد قطب.

ووفق المنصوري، كانت هذه الجلسات ظاهرها ديني، وباطنها بث أفكار تحريضية ضد الدولة بين الشباب والمراهقين، ووصل الأمر إلى تكفيرهم شخصيات عامة، كما حرضت الجماعة شباباً على إثارة الفتن داخل العائلة الواحدة، ودفعتهم لمعاداة أبناء بعض المهن.

«الإمارات اليوم» في الحلقة الثالثة من «الناجون من الإخوان»، تحاور الدكتور إبراهيم المنصوري، الذي تحدث عن تفاصيل رحلة تجنيده في الجماعة، وأساليبها في السيطرة على عقول الصغار، حتى اكتشف حقيقتها وانفصل عنها رافضاً البيعة لها التي كانت تتم بالقسم على المصحف والسلاح على الولاء للجماعة.

بدأت رحلة الدكتور إبراهيم المنصوري، مع جماعة الإخوان في منتصف الثمانينات، حين كان طالباً في المرحلة الإعدادية، في ذلك الوقت استدرجته عناصر إخوانية في المدرسة والمسجد الذي كان يصلي فيه، ومعه عدد من الأطفال والفتيان.

وحسب المنصوري، فإن «هذه العناصر كانت تركز على استقطاب الأطفال لصفوفها، لسهولة تغذية عقولهم بالأفكار الهدامة، وتشكيل شخصيتهم وفق منهجها الخبيث، وحين يصلون إلى مرحلة النضج يدينون بالولاء الكامل للجماعة وقياداتها دون تفكير».

ويروي أن «جماعة الإخوان كانت تتعمد إقامة أنشطة عدة، بينها معارض الكتاب ورحلات ترفيهية، وندوات، وتتولى عناصرها رصد الطلاب ذوي المهارات والأذكياء، والذين يتمتعون بشخصيات قيادية، لبدء مرحلة تجنيدهم، وكانوا دوماً يبحثون عن أبناء كبار الموظفين لضمهم إلى صفوفهم، حتى يستطيعون مستقبلاً استغلال مناصب آبائهم لتحقيق أهداف الجماعة».

وعن المنهج الذي اتبعته معه الجماعة لتجنيده في مرحلة الإعدادية، قال: «زرعت الجماعة عناصرها في المدارس والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن لاختيار الطلاب الذين يتسمون بصفات تفيدها، وتتعمد هذه العناصر التقرب من الآباء لكسب ثقتهم، ثم ينظمون رحلات ترفيهية للطلبة ودورات رياضية، وبعد أن يزداد التقارب، تبدأ مرحلة التجنيد الديني».

منهج سيد قطب

- قيادات إخوانية في دول عربية كانت تحرض أعضاء الجماعة في الإمارات ضد الأوضاع السياسية. - «الإخوان» كانت تلقن الطلبة في الثانوية آيات الجهاد وتفسيراتها لمنظري الجماعة.

وتوقف المنصوري عند هذه المرحلة التي اعتبرها محورية في زرع منهج الإخوان في عقول الصغار، قائلاً: «بعد أن يصبح المعلم الإخواني قدوة للطالب، يبدأ دعوته لجلسات دينية في المساجد أو مراكز تحفيظ القرآن، وخلالها يلزم كل مرحلة عمرية بحفظ آيات محددة من القرآن الكريم وأحاديث نبوية معينة، دون غيرها، وكان اختيارهم مقصوداً، اذ تحث في المرحلة الإعدادية على الصدق والعهد، وفي المرحلة الثانوية يلزمون الطلاب بحفظ آيات عن الجهاد».

وتابع «لا يقتصر الأمر على دعوة الطلاب لحفظ آيات القرآن، بل يلزمونهم بحفظ تفسير الآيات للقيادي الإخواني المتشدد سيد قطب، ومن لا يحفظ يُعاقب بإجراءات عدة، منها حرمانه من الرحلات».

ويذكر المنصوري، أن «الطالب الصغير عليه أن يحفظ آيات الجهاد وتفسيرها السياسي لسيد قطب، لتصبح رؤيته للحياة وفق المنهج الإخواني، وأي رؤية أخرى تكون في نظره خاطئة، وأحياناً خارجة عن مبادئ الإسلام وتسامحه».

ويروي المنصوري أن «الطلاب يجبرون على حفظ تفسير آيات وأحاديث وقصص تتعلق بالسلطة والحكم، وفقاً لتفسيرات قطب، ليتشبعوا بهذا الفكر، ما يساعد بعد سنوات قليلة في استغلالهم في تحقيق أهداف الجماعة في الدولة».

مراحل التجنيد

ويمضي المنصوري شارحاً مراحل تجنيد طلاب المدارس: «بعد أن يحفظ الطالب هذه التفسيرات، يتم ضمه إلى (الأسرة) المكونة من خمسة طلاب، وهؤلاء يكون مسؤولاً عنهم عنصر إخواني مدرب، يعقد معهم جلسات أسبوعية ليزرع في عقولهم أفكاراً إضافية، وفق منهج مدروس يناسب كل عمر، لدرجة أنهم يوزعون صفحات منسوخة من كتب سيد قطب وغيره من منظري الجماعة، ولا يوزعون الكتاب كاملاً، حتى يحفظ الطالب الجزء الذي يقصدونه في هذا العمر».

ويستمر مخطط (غسيل المخ) وفقاً للمنصوري، بأن «يتحدث مسؤولو الأسر عن قيادات إخوانية، باعتبارهم عناصر مثالية وبطولية تسير على منهج السيرة النبوية، ليحببوا الأطفال والمراهقين فيهم بصورة كبيرة، لدرجة يتمنى فيها المراهق لقاء هذا الشخص».

ثم تنظم الجماعة، ما يُسمى بـ«الندوة» التي يتم خلالها جمع أعضاء الأسر في جلسات سرية في المنازل أو مخيمات على الشواطئ أو البر، ليلتقون بالشخصيات الإخوانية التي طالما سمعوا عنها، وعن مثاليتها، ليسعد الشباب الصغير كثيراً أنه التقى مع قدوته، ثم يسمع منه محاضرات متتالية، تغرس فيه أفكاراً إخوانية ذات بُعد سياسي لا يدركه حينها الطالب الذي يعتبر ما يقوله المحاضر أمراً مصدقاً لا مجال للتفكير فيه.

ويتكرر السيناريو نفسه مع قيادات إخوانية كبيرة كانت تأتي من دول عربية، مثل الكويت، ومصر، وسورية، لتعقد جلسات مطولة مع الشباب، يتحدثون فيها بصورة تحريضية غير مباشرة ضد الأوضاع في الدولة.

السرية

وأكثر ما كان يلفت الانتباه، وفق المنصوري، أن «قيادات الجماعة يلزمون جميع الحضور بالسرية الكاملة، لدرجة أنهم كانوا يمنعون الطلاب من الحضور بسياراتهم، بل سيارة واحدة تذهب إليهم لتقلهم من منازلهم، حتى لا يثير العدد الكبير من السيارات الأنظار، لوجود تجمع في أحد المنازل».

وخلال الجلسات، كان أعضاء الجماعة يوجهون انتقادات شديدة للتنظيمات الإسلامية الأخرى، خصوصاً التيارات السلفية، ويحضون الطلاب على كراهية منهجهم، ويعتبرونه مخالفاً للدين، ليضمنوا ولاءهم لـ(لإخوان) دون غيرهم.

النقيب والموجه

وتضع الجماعة رتباً للترقي لكل شاب، فبعد أن يحفظ آيات القرآن والتفسيرات القطبية، ويحضر جلسات الندوة، ينتقل من مرحلة العضو إلى النقيب، ويكون مسؤولاً عن إدارة الندوات ثم يترقى لـ(موجه)، وهي الترقية التي تلزمه بأداء البيعة لقيادي كبير في الجماعة داخل الدولة، ثم يطلعونه وقتها على بعض أهداف الجماعة، وينضم إلى إحدى لجانه التي كانت تتنوع بين لجان تربوية واجتماعية واستثمارية.

ويتحدث المنصوري، عن نظام البيعة الذي رفضه، قائلاً «الشخص الذي ترى فيه الجماعة مظاهر الولاء، وتتيقن من أنه صار متشبعاً بفكرها، تدعوه لأداء القسم (على المصحف والسلاح) بالولاء لمسؤول الجماعة في الدولة، والتعهد بأن يكون موالياً لها، وبعدها يبدأ في التعرف إلى الهيكل التنظيمي للإخوان في الدولة، الذي يضم المسؤول، وأمين السر، وأمناء اللجان السياسية والفكرية، ومسؤولي المناطق».

وعن الأسباب التي دفعت المنصوري لرفض البيعة، يجيب: «عندما كنت صغيراً، نجحوا في تجنيدي لإتباع فكرهم، وأقنعوني بضرورة السرية والكتمان، لكن مع دخول مرحلة الشباب، لم أجد مبرراً لفرض السرية على نشاط ديني، وسألت كثيرين من قيادات الإخوان عن سبب السرية، طالما تؤدون نشاطاً دينياً، العبادات تؤدى علناً في المساجد والمحاضرات الدينية المعلنة، فلماذا أنتم تفرضون الكتمان على نشاطكم إذا كان صحيحاً وحسن النية؟ وكانت الإجابة تأتي دوماً بأن منهج الإخوان هو الصحيح الذي ترفضه الدولة وتحاربه، لذا لابد من السرية، وهذه الإجابة لم تقنع كثيرين، وجعلتهم يكتشفون حقيقة أهداف الجماعة بالتدريج، وتالياً رفضت بشكل قاطع أن أبايعهم، أو أتعهد لهم بالولاء».

وعن الأبعاد السياسية التي تحرص الجماعة على غرسها في عقول الأطفال والشباب، قال «كانوا دوماً يربطون أحاديثهم بالإسلام والسيرة النبوية، ويغلفون بها أهدافهم التنظيمية السياسية، إذ يحرضون الشباب على انتقاد الأوضاع في الدولة، ويختارون أسماء لمسؤولين وينتقدون قراراتهم، ويقارنون بينهم وبين مواقف مشابهة في سنوات الإسلام الأولى، ولا يكتفون بذلك، بل يمضون في توجيه الاتهامات لبعض الشخصيات المسؤولة في الدولة».

إثارة الفتنة في المجتمع

وأكد أن «منهج الجماعة كان يدعم خطط زرع الفتنة في المجتمع، وإثارة الخلاف حتى بين العائلة الواحدة، إذ كانوا يغرسون في الشاب أن القرارات التي تطبقها الحكومة خاطئة، ومملاة عليها من الخارج. ومن أكثر الأفكار خطورة أن الشاب الذي تستهدفه الجماعة، تحقنه بأفكار تحريضية ضد بعض المهن، مثل رجال الشرطة، والنيابة، وتعتبرهم مخالفين للدين، ما يجعل بعضهم يتعامل بعنف مع أشقائهم وأقاربهم ممن يزاولون هذه المهن».

ونصح المنصوري الآباء بـ«عدم ترك أبنائهم إذا ما وجدوهم يرددون أفكاراً تكفيرية، ويحيطونهم بالنصيحة، وألّا يثقوا بمن يصطحب الأبناء لجلسات تتسم بالسرية، وأن يكونوا على علم كامل بما يطالعه الصغار من مواد عبر المواقع الإلكترونية، ويحرصون على معرفة من يتبادلون الحديث معهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، منعاً لوصول الفكر المشوّه والمغرض لعقول الأبناء».