نظافة

طالب مرتادو شاطئ عجمان الجهات المسؤولة بنظافة المنطقة المجاورة لفندق «قصر عجمان»، وزيادة الرقابة عليها، إذ تنتشر فيها بقايا مأكولات وقاذورات عدة، ما يشوه المظهر الجمالي فيها.

أسعار

طالب مستهلكون وزارة الاقتصاد بإلزام منافذ تجارة التجزئة الكبيرة بتوفير أجهزة كشف الأسعار في أقسامها، وفقاً لمساحة كل منفذ، خصوصاً مع عدم اهتمام بعض المنافذ بوضع الأسعار على المنتجات، ما يضطر المستهلكين للاستفسار عن سعر كل سلعة قبل التوجه إلى صناديق المحاسبة.

خبرة

قال قراء إن بعض مندوبي المبيعات لدى شركات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنتشرة في الدولة لا يمتلكون الخبرة الكافية لتسويق المنتجات، لافتين إلى أنهم اتخذوا قرارات شراء بناءً على معلومات غير دقيقة أدلى بها المندوبون.

كلاب

لاحظ سكان في عجمان انتشار الكلاب الضالة في منطقة المويهات بالإمارة، ما قد يشكل خطراً على السكان، داعين دائرة البلدية والتخطيط إلى حل هذه المعضلة بالسرعة الممكنة.

عبور

يتجاهل بعض العمال خطورة عبور الطرق السريعة، ويعرضون حياتهم للخطر على الطرق السريعة لأبوظبي، للوصول إلى محطات البترول، حيث أماكن عملهم، خصوصاً في منطقة الشوامخ.

تغطية

شكا زوار لمهرجان الشيخ زايد التراثي ضعف تغطية شبكة الهاتف المحمول في المنطقة التي يقع فيها المهرجان، مطالبين بتقويتها.

ضرب

اضطرت امرأة إلى ضرب رجل على وجهه بحقيبتها التي تحملها، بعدما تسبب لها في مضايقات أثناء خروجها من أحد المراكز التجارية بالشارقة، إذ كان مُصراً على التعرف إليها، وهي رافضة، فطلبت منه مغادرة المكان، لكنه رفض، ما اضطرها لضربه.

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