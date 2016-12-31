16 ألف عقد زواج و4913 شهادة طلاق في الدولة العام الماضي

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، بأن الإمارات شهدت 16 ألفاً و248 عقد زواج خلال العام الماضي، بمتوسط يومي 44.5 عقداً، مقابل 4913 شهادة طلاق، بمتوسط 13.5 حالة طلاق يومياً خلال العام نفسه.

44.5 عقد زواج، و13.5 شهادة طلاق يومياً في الدولة. أكتوبر الأعلى في الزواج ونوفمبر للطلاق أظهر تقرير «الزواج والطلاق 2015»، الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن شهر أكتوبر من العام الماضي شهد أعلى نسبة من إجمالي عقود الزواج في الدولة، بنسبة 9.2% من إجمالي العقود، يليه شهر مايو بنسبة 9%، ثم يناير بنسبة 8.9%. ووفقاً للتقرير، تم تسجيل أعلى نسبة طلاق في شهر نوفمبر من العام الماضي، بنسبة 9.3% من إجمالي شهادات الطلاق، يليه شهر أكتوبر بنسبة 9.2%، ثم شهر أبريل بنسبة 9.1%.

وأوضحت الهيئة في تقرير «الزواج والطلاق 2015»، الذي أصدرته أول من أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن نسبة زواج المواطنين من أجنبيات بلغت 21.7%، من إجمالي عقود زواج المواطنين في الدولة خلال العام الماضي، بإجمالي 2013 عقداً، بينما شهد العام نفسه 1891 شهادة طلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة، و759 شهادة طلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة، و215 شهادة طلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة.

وتفصيلاً، ذكر التقرير، أن نسبة زواج المواطنين من أجنبيات بلغت 21.7%، من إجمالي عقود زواج المواطنين في الدولة، التي بلغ عددها 9215 عقداً، منها 7202 عقد زواج مواطنين من مواطنات، بينما بلغ إجمالي عدد عقود زواج المواطنين من أجنبيات 2013 عقداً.

ووفق التقرير، جاءت أبوظبي في المركز الأول من حيث عدد عقود زواج مواطنين من أجنبيات، إذ استحوذت على 41.3% من إجمالي العقود على مستوى الدولة، بعدد 832 عقداً، تليها دبي بنسبة 28.6% بواقع 575 عقداً، ثم الشارقة بنسبة 12.3% (247 عقداً)، ثم عجمان بنسبة 7.5% بواقع 151 عقداً، ورأس الخيمة بنسبة 7% بعدد 140 عقداً، والفجيرة بنسبة 2.1% بعدد 42 عقداً، وأخيراً أم القيوين بنسبة 1.3% بعدد 26 عقداً.

وبلغ عدد عقود زواج المواطنات من زوج غير مواطن 838 عقداً خلال العام الماضي، واستحوذت أبوظبي على 53.2% من هذه الزيجات بعدد 446 عقداً، تليها دبي بنسبة 22.4% بعدد 188 عقداً، ثم الشارقة بنسبة 11.2% بواقع 247 عقداً، ورأس الخيمة بنسبة 6.7%، وعجمان بنسبة 3.9%، تليها الفجيرة بنسبة 1.6%، وأخيراً أم القيوين بنسبة 1%.

فيما بلغ إجمالي عدد عقود الزواج المسجلة في الدولة طول العام 16 ألفاً و248 عقداً، بينها 6195 عقداً طرفاه غير مواطنين، و6037 عقداً تم تسجيله في أبوظبي، و4852 عقداً في دبي، و2224 عقداً في الشارقة، و1323 عقداً في رأس الخيمة، و865 عقداً في عجمان، و743 عقداً في الفجيرة، و204 عقود في أم القيوين.

وحسب التقرير، فإن إجمالي عدد شهادات الطلاق المسجلة في الدولة العام الماضي، بلغ نحو 4913 شهادة طلاق، بمتوسط 13.5 حالة طلاق يومياً، بينها 1891 شهادة طلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة، و759 شهادة طلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة، و215 شهادة طلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة، و2048 شهادة طلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة.

وسجلت أبوظبي النسبة الأعلى في حالات الطلاق بين المواطنين والمواطنات بواقع 41.2% من إجمالي عدد شهادات الطلاق، تليها دبي بنسبة 28.9%، ورأس الخيمة بنسبة 12.8%، والشارقة بنسبة 9.9%، تليها الفجيرة بنسبة 4.7%، وأم القيوين بنسبة 2.1%، ثم عجمان بنسبة 1.3%.

وجاءت أبوظبي في المرتبة الأولى في عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة، إذ سجلت 41% من إجمالي هذه الشهادات، تليها دبي بنسبة 30.8%، ورأس الخيمة بنسبة 11.3%، والشارقة بنسبة 9.9%، والفجيرة بنسبة 3.3%، وعجمان بنسبة 2.1%، وأخيراً أم القيوين بنسبة 1.6%.

وجاءت دبي الأعلى في عدد شهادات طلاق بين زوجة مواطنة وزوج غير مواطن على مستوى الدولة، بنسبة 43.7% من جميع شهادات الطلاق في الدولة، تليها أبوظبي بنسبة 39.5%، ورأس الخيمة بنسبة 8.4%، والشارقة بنسبة 4.2%، تليها عجمان بنسبة 2.3%، ثم أم القيوين بنسبة 1.4%، وأخيراً الفجيرة بنسبة 0.5%.