إصابة 6 عمال في تصادم قوارب صيد بالفجيرة

تعرض ستة عمال يحملون جنسيات دول آسيوية لإصابات راوحت بين المتوسطة والبسيطة في ثلاثة حوادث متفرقة لقوارب أثناء رحلات الصيد في البحر، كما تعرضت 10 قوارب لحوادث اصطدام بالرصيف المخصص لها ما تسبب في تحطم أجزاء منها، وذلك بسبب تدني الرؤية وكثافة الضباب في المنطقة الشرقية والفجيرة أمس.

وتفصيلاً، ذكر رئيس جمعية الصيادين بالفجيرة، محمود الشرع، أن ستة عمال آسيويين تعرضوا لإصابات راوحت بين المتوسطة والبسيطة، أثناء رحلات الصيد فجر أمس، بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة الضباب.

وأوضح أن قارب صيد اصطدم بسفينة كما اصطدم عدد من قوارب الصيد ببعضها بسبب انعدام الرؤية لكثرة الضباب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن 10 قوارب تعرضت للضرر بسبب اصطدامها بالرصيف المخصص لها في الميناء.

وأكد الشرع أنه تم منع صيادي الإمارة من المبيت خارج الميناء في رحلات الصيد الليلية، بالإضافة لمنع صيد سمك سيف رندوا لحين تحسن الأحوال الجوية من أجل سلامة الصيادين من الحوادث.

من جانبه، ذكر مصدر طبي في مستشفى الفجيرة أنه تم إحضار العمال الآسيويين المصابين في حوادث تصادم قارب صيد في الساعات الأولى من صباح أمس إلى قسم الطوارئ بواسطة سيارات الإسعاف الوطني، مشيراً إلى أن عاملين منهم أصيبا بإصابات متوسطة، بينما أصيب أربعة آخرون بإصابات بسيطة.