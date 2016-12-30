أحوال الطقس في الدولة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقةً.

حركة الرياح .. شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20/25 كم/ساعة على اليابسة & شمالية غربية / 15 - 20/30 كم/ساعة فوق البحر.

حالة البحر.. متوسط الموج .. وارتفاع الموج من 1 - 2 - 3 أقدام قرب الساحل ومن2 - 4 / 5 أقدام في العمق وأعلى مد الساعة 13:39 وأدنى جزر 20:35 .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 28 16 95 55.

دبي 29 18 95 45 .

الشارقة 28 14 95 50.

عجمان 28 17 95 50.

أم القيوين 28 14 95 55 .

رأس الخيمة 29 11 95 55 .

الفجيرة 27 19 80 45.

العين 32 18 90 25 .

ليوا 32 15 95 45 .

الرويس 27 16 95 65 .

السلع 28 17 95 60.

دلما 25 19 90 65 .

طنب الصغرى 24 18 85 65 .

طنب الكبرى 24 18 85 65 .

أبوموسى 25 19 85 60.