80 دورية لشرطة رأس الخيمة خلال احتفالات العام الجديد

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن نشر 80 دورية مرورية وأمنية لتأمين احتفالات رأس الخيمة، إذ تم استكمال التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد، وذلك من خلال تأمين جميع أماكن الاحتفالات والشوارع والطرق والأماكن السياحية والعامة، التي تشهد زحاماً مرورياً وكثافة من قبل الجمهور.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إنه «تم تخصيص 80 دورية مرورية وأمنية لتأمين وتغطية احتفالات رأس السنة، والتأكد من انسيابية الحركة المرورية في جميع شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، والعمل على منع أي مظاهر أو أعمال قد تعكر الاحتفال بالمناسبة».

وأوضح أنه «تم التنسيق مع جميع الجهات والدوائر الحكومية لتأمين احتفالات رأس السنة، ووضع بعض السيناريوهات المحتملة، وكيفية التعامل معها بكل سهولة»، لافتاً إلى تشكيل فرق متخصصة لمراقبة أماكن الاحتفالات، وأماكن إطلاق الألعاب النارية والأسواق، والمناطق السياحية الجبلية والبرية، وأماكن إقامة المخيمات، لضمان سلامة الجميع أثناء الاحتفالات وطوال فترة إجازة السنة الجديدة.

ولفت إلى أنه يجب على أفراد الجمهور من هواة المناطق الجبلية والبرية أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة في تلك المناطق، والتواصل مع غرفة العمليات وعلى أرقام الطوارئ لأي ظرف طارئ، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.