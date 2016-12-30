«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 723 مواطناً من مستحقي الدعم

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 723 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني، بقيمة بلغت 428 مليوناً و600 ألف درهم، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني يؤكد حرص القيادة على إسعاد المواطنين، وتحقيق الاستقرار السكني والأمان المعيشي، وتوفير احتياجات المواطنين من السكن، وتمليكهم وحدات عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، الأمر الذي يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاهية الاجتماعية والمستقبل الآمن، ويحقق السعادة المنشودة لهم.

للإطلاع على قائمة أسماء المستفيدين، يرجى الضغط على هذا الرابط. خط مباشر مع المستفيدين أفاد مدير إدارة الاتصال الحكومي في البرنامج، حسين عبدالله البشر، بأن البرنامج وفر خط اتصال مباشر مع المستفيدين، للرد على كل استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الإجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار الموافقة على الدعم السكني من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يومياً خلال أيام العمل الرسمية على الرقم 80092933. وأضاف أنه يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج على الويب أو على الأجهزة الذكية، للتعرف إلى المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف، والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ، وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للاستفادة من قرار الدعم السكني، فيما عدا قرارات الدعم السكني لفئة مسكن حكومي.

وأكد أعضاء مجلس إدارة البرنامج حرص البرنامج على تحقيق رؤية الحكومة في بناء مجتمعات متماسكة، ودفع عجلة التنمية والتطوير والمساهمة الفاعلة في تطوير آليات العمل، من خلال إطلاق المبادرات التي من شأنها اختصار إجراءات الحصول على المسكن للوصول إلى رؤية الإمارات 2021.

وقالت مدير عام البرنامج، المهندسة جميلة الفندي، إن البرنامج حرص في ختام العام على أن يتوج مسيرته الحافلة بالإنجازات بإسعاد دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني، الذين يوليهم البرنامج اهتماماً خاصاً، ويسخّر كل الإمكانات من أجل تحقيق الاستقرار لهم، مضيفة أن البرنامج يستعد لاستقبال العام الجديد بمزيد من المبادرات المنسجمة مع توجهات الحكومة، والتي ترمي إلى بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، وتؤكد وحدة هذا النسيج بين المؤسسات الحكومية وأبناء هذا الوطن ومن يعيشون عليه.

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج ما بين 592 قرضاً و131 منحة سكنية، وتنوعت ما بين 555 من فئة بناء جديد، و34 من فئة استكمال مسكن، وتسع من فئة إضافة على مسكن، و13 من فئة صيانة مسكن و13 من فئة شراء مسكن، و99 من فئة مسكن حكومي. وأكد المدير التنفيذي لشؤون الإسكان، المهندس محمد أحمد المحمود، أن بإمكان مقدمي طلبات الدعم السكني الاستفادة من الدعم من خلال بناء مسكن جديد أو صيانة مسكن، أو تنفيذ إضافة لمسكن قائم، ويأتي تنوع مجالات الاستفادة من الدعم السكني وقوفاً عند احتياجات المتعاملين المختلفة، وحرصاً على إسعادهم من خلال تقديم نوع الدعم السكني الأنسب لهم.

وأفاد المدير التنفيذي للخدمات المساندة، محمد عبداللطيف لوتاه، بأنه في إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج 723 قرار دعم سكني، يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني استلام قرارات الدعم السكني عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج، عبر الويب والأجهزة الذكية، وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة، ما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى مقر البرنامج لاستلام قراراتهم. وأوضح أنه بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين، يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، واختيار طباعة قرار الدعم السكني، كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على النماذج السكنية عن طريق تطبيق البرنامج وخدمة «ساس بيتك»، أو عن طريق تطبيق «مسكني الافتراضي»، ونظام «مجمعات زايد» أو الموقع الإلكتروني للبرنامج، أو شاشات اللمس الافتراضية الثلاثية الأبعاد الموجودة في مقر البرنامج بدبي، ومراكز سعادة المتعاملين في رأس الخيمة والفجيرة.