المرشد الأسري

- لا أستطيع التعامل مع زوجي، نظراً لأساليبه الذكية التي يستخدمها في تبرير أخطائه، صوته مرتفع، أدلته صارمة، تجعلني أشعر بأنه على صواب، والخطأ متلبس فيه، لا يحتاج إلى أي من الأدلة والبراهين.

-- يجيب المستشار الأسري، عيسى المسكري، بأن التعامل مع بعض الشخصيات ليس بالأمر السهل، وإنما هناك مهارات سلوكية، وأدبيات لفظية، وتقنيات فنية دقيقة في تحليل النفسيات ومعرفة المشكلات، فالشخصية الدفاعية، كما هي واضحة من خلال هذا الزوج، تقف موقف الدفاع عن تصرفاته السلبية، بالتستر، والاختباء، والالتواء اللفظي، والتلون السلوكي، والتمويه الخادع، فيجد من يتعامل معه أمام شخصية غامضة، لا تعترف بالخطأ، وإنما تحاول أن تبرر مواقفها السلبية بالبراهين الواهية والأدلة الكاذبة، تسعى نحو الانتصار بالحوار، فإن لم تنجح، تجرب التصنع أو التمثيل، فإن لم تفلح تبدأ بالصراخ كوسيلة للدفاع المنهزم العاجز عن تبرير الصواب، وهناك من يستخدم دموع التماسيح للوصول إلى هدف الانتصار في إثبات صحة القول، أسلوب عاطفي يستميل القلوب ويخدع التفكير.

فلو طَرَحتَ لابنك الصغير سؤالاً، تريد من خلاله معرفة دوافعه الخاطئة، فأول وسيلة للدفاع عن نفسه هي الإنكار، وسريعاً ما يلجأ الطفل إلى البكاء حتى لا يُعاقب، ويتحرر من السيئة التي ارتكبها بأساليبه التي استخدمها.

وهناك من يحاول صرف المتكلم عن الآفة التي ارتكبها، بحديث آخر بطرح سؤال يُجبر المتكلم عن اختيار موضوع آخر، أو أسلوب آخر، بهدف نقله من فكرة إلى فكرة أخرى.

الشخصية الدفاعية لها مقاصدها الإيجابية، فهي تفضل العيش في بيئة يحفها الهدوء والاستقرار، بعيداً عن التوتر والصراع، لكنها عندما تقع في مأزق ما، تلجأ إلى الدفاع عن نفسها، بطرق إيجابية، وأكثرها سلبية بحجة الوصول إلى مقاصدها الإيجابية التي تم ذكرها سابقاً، فالتبرير والالتواء والتمويه وسائل تستخدمها هذه الشخصية للبحث عن سلوك منطقي يخفي الخطأ أو أسباب مقبولة تنهي الموقف. يتعود الزوج على ما عودته زوجته باستخدام هذه الأساليب الواهية، نظراً للانتقادات المتكررة، وكثرة الشكوى في حياتها، وديمومة مناقشة الزوج عن عيوبه، وسلبية العتاب عن هفواته وزلاته. ويجب على الزوجة أن تسعى نحو الاستقرار الأسري، بالتغافلوالتسامح لبعضالوقت عن أخطاء الزوج وزلاته حتى تبقى الحياة هادئة، والثقة قائمة، والمودة سائدة.

المستشار الأسري