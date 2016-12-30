«البدواوي» يسعـــــى إلى تغيير ثقافة التطوّع بـ «نشامى الإمــــــــارات»

تغيير ثقافة التطوع، ظل هاجس عيسى البدواوي، الذي كان يرغب في تغيير الأفكار التقليدية التي يتبعها عدد كبير في الأعمال التطوعية، ما دفعه إلى تأسيس فريق «نشامى الإمارات» التطوعي، ليتمكن من إدخال مفهوم جديد على هذه الثقافة، بأن يصبح الإماراتي جزءاً من ابتكار المبادرات، وليس مشاركاً فيها فقط، ويسعى إلى أن تشمل جهوده مختلف مناطق الدولة، لنشر ثقافة التطوع.

وروى البدواوي لـ«الإمارات اليوم»، قصة تأسيس فريق «نشامى الإمارات» التطوعي، قائلاً إن الفكرة جاءته بعد مشاركته، وستة من أصدقائه في أحد الأعمال التطوعية التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، وهي الملتقى الرمضاني في مدينة حتا، عام 2009، موضحاً أنه في تلك الفترة، لم تكن هناك فرق تطوعية تخطط لمبادرات بنفسها، بل إن معظم الفرق كانت تشارك في المبادرات، لذا فكرنا في تأسيس فريق يهتم بإضافة نوع جديد من التطوع المستدام.

وأضاف أنه ركز في البداية على فئة الشباب، والأفكار التي يريدون تحقيقها في مجال التطوع، موضحاً أنهم أطلقوا على المجموعة اسم فريق «حتا» للتطوع في السنوات الأولى، إذ إنهم كانوا جميعاً من منطقة حتا، كما أنهم ركزوا في أعمالهم على تلك المنطقة.

مبادرات مستدامة أفادت نائب رئيس فريق «نشامى الإمارات»، ميثاء علي، بأن الفريق يخطط لتنظيم مبادرات مستدامة، خصوصاً بعد إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2017 عاماً للخير، مضيفة أنهم يريدون أن تترك المبادرات أثراً دائماً، لا أن تكون خلال مدة معينة، مثل تعليم الأشخاص، والتواصل مع الأسر بشكل مباشر، وإكساب الفريق عدداً من الخبرات التي يمكن أن تفيدهم مستقبلاً. وتابعت أنهم يفكرون في توسيع نطاق تأثير الفريق في المجتمع، أي أنهم لا يركزون على العمالة فقط، بل يريدون التوجه إلى ذوي الإعاقة، وفئة القصّر، إضافة إلى الطلبة من مختلف المدارس، وترسيخ ثقافة التطوع لديهم. المجلس الوطني قال مؤسّس ورئيس فريق «نشامى الإمارات للتطوع»، عيسى البدواوي، إنه «رشّح نفسه، أخيراً، في انتخابات المجلس الوطني لعام 2015 عن مدينة حتا»، لافتاً إلى أن «فريق نشامى خطط للحملة الانتخابية»، مضيفاً أنه «لاحظ تفاعلاً كبيراً من الأشخاص، خصوصاً من مدينة حتا، وجاء ترتيبه الأول على حتا، والـ16 في دبي».

وتابع البدواوي، «اجتمعنا مع الأعضاء بعد مرور سنوات عدة، وتحديداً في 2013، لوضع استراتيجية كاملة للفريق، خصوصاً أننا نريد أن تشمل أعمالنا التطوعية مناطق الدولة كافة»، مضيفاً أنهم قرروا في ذلك الاجتماع كذلك تغيير اسم الفريق ليصبح «نشامى الإمارات» التطوعي، وقرروا التركيز على المبادرات الجديدة ليتم تطبيقها على نطاق أوسع.

وأفاد البدواوي بأن الفريق نفذ مبادرات عدة، من بينها تنظيم محاضرات شملت مختلف المدارس والجامعات، ليستفيد الطلبة من ثقافة التطوع، والاعتماد على أنفسهم مستقبلاً، إضافة إلى محاضرات توعية في الدوائر الحكومية، بناءً على طلب منهم، كما شاركوا في أكثر من مبادرة بالتعاون مع جهات محلية مختلفة.

وأضاف «شاركنا في أول مؤتمر تم تنظيمه للغة العربية»، لافتاً إلى أنهم يريدون التركيز على الأعمال الخيرية والتطوعية، كذلك على الأعمال الثقافية التي تستدعي أن يشارك فيها المتطوع حتى في وضع الأفكار، وليس المشاركة في التنظيم فقط.

وأكد «هدفنا تغيير ثقافة التطوع، فلا يكون التطوع عبارة عن ساعات يقضيها المتطوع في الخدمة، بل نريد للمتطوع أن يكتسب ثقافة المبادرة في التخطيط، وإشراك غيره في مساعدة الآخرين»، لافتاً إلى أنهم يواجهون تحديات عدة في الحصول على رعاة للفريق، حتى وإن كانت مؤسسات حكومية، موضحاً أن هذه الجهات بالفعل تساندهم في الأعمال التطوعية، إلا أن الفريق يحتاج إلى الدعم المادي، ليتمكن من إحداث فرق على مستوى الدولة.

وأوضح أنهم توجهوا إلى رجال الأعمال في الدولة لتبني الفريق، ودعمه بالصورة المثلى، وبعضهم أبدى الاستعداد لتقديم الدعم، مضيفاً «هذه مسؤولية كبرى ينبغي أن نكون أهلاً لها لنتمكن من تحملها».

ولفت إلى أن التحدي الأخير الذي يواجهونه، هو عدم وجود موقع مخصص لهم ليتمكنوا من الاجتماع ووضع الخطط المناسبة للمبادرات، متابعاً «لسنا مجموعة مسجلة حتى الآن، ونسعى إلى تسجيل الفريق مع الهيئات الرسمية، لنتمكن من افتتاح مقر خاص بنا، ومن ثم جذب أعداد أخرى من المتطوعين».

وذكر البدواوي، أن فريق «نشامى الإمارات»، مكون من 18 عضواً، وينظم نحو أربع مبادرات رئيسة، سنوياً، يشارك فيها أكثر من 700 متطوع، مضيفاً «نظمنا مبادرة (من القلب) خلال السنوات الماضية، وتضمنت زيارة إلى المرضى في المستشفيات، وتوزيع الهدايا عليهم».وأكمل أن المبادرة الثانية كانت في «يوم السعادة العالمي»، وتضمن تحقيق 10 أحلام للمشاركين، والتي لم يتمكنوا من تحقيقها سابقاً، سواء لقلة إمكاناتهم المالية، أو عدم مقدرتهم على الوصول إلى الأشخاص الأفضل لتحقيقها، كما نظموا مبادرة «بأعينهم»، التي تشمل مختلف شرائح العمالة، في يوم العمال العالمي، وتم تنظيمها على مدار ثلاث سنوات متتالية.

وأوضح أن السنة الأولى شملت عمال النظافة، وفي السنة الثانية عمال البناء، والثالثة عمال الزراعة، مضيفاً «في هذه المبادرة نتوجه إلى الجهة المسؤولة، وارتداء الزي الرسمي للعمالة، والتوجه إلى مواقعهم لمساعدتهم في أعمالهم، الأمر الذي جعل عدداً كبيراً من الأشخاص يبدون استغرابهم من وجود مواطنين في مواقع العمل بلباس العمال، كما أننا وجهنا رسائل خاصة للعمال في ذلك اليوم لتشجيعهم».

ومن جانبها، قالت نائب رئيس فريق «نشامى الإمارات»، ميثاء علي، إنها شاركت مع الفريق منذ 2012، في إحدى المبادرات التي نظمها، مضيفة «تعرفت إلى أعضاء الفريق، وأعجبت بأهدافه، ثم شاركت معهم كإحدى المتطوعات الدائمات، إلى أن وصلت إلى مسمى نائب رئيس الفريق».

وأضافت أنها شاركت في تنظيم أكثر من مبادرة مع الفريق، مثل مبادرة «يوم الكتاب العالمي»، التي كانت موجهة إلى سائقي الأجرة، إذ إنهم أكثر فئة تتعامل مع السياح والمقيمين، لذا أردنا أن يمثلوا دبي بصورة حضارية، موضحة أن المبادرة تضمنت قراءة أحد الكتب، ومناقشته، ومن ثم جلسة للتأمل لنساعدهم على الاسترخاء.