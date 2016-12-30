«الهلال الأحمر» تدعم اللاجئين السوريين صحياً

أفاد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، بأن الهيئة تنفذ برنامجاً طبياً لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للاجئين السوريين في اليونان، للحد من تداعيات فصل الشتاء، وتقلبات الطقس، وحمايةً للأطفال والأسر السورية اللاجئة في مخيمات الهلال الأحمر من أمراض الشتاء.وذكر أن فريق الهلال الأحمر الطبي الخامس، وصل أخيراً إلى العاصمة اليونانية، لمتابعة وتنفيذ البرنامج العلاجي والصحي الذي وضعته الهيئة لرعاية اللاجئين السوريين باليونان خلال فصل الشتاء.

وأشار الفلاحي، إلى أن عمل فرق الهيئة الطبية في مخيمات الهلال الأحمر باليونان، تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفير كل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للاجئين السوريين المتأثرين من الأزمة السورية. وأكد أن الهيئة وضعت خطة وبرنامجاً زمنياً لتنفيذ عمل الأطباء الإماراتيين من مختلف التخصصات الطبية، والمتطوعين بالهلال الأحمر لمساعدة الأشقاء اللاجئين السوريين، وتقديم العلاج الطبي لهم ولأسرهم في العديد من مخيمات الإيواء التي تشرف عليها الهيئة في اليونان.