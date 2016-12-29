الإمارات اليوم

بلدية عجمان تعلن مجانية مواقف الإمارة الأحد المقبل‎

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن مجانية المواقف مسبقة الدفع في الأول من يناير المقبل الموافق ليوم الأحد المقبل على أن يستأنف العمل بها رسمياً في يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2017  بمناسبة العام الميلادي الجديد والذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة عاماً للخير.

وأكد مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة  المهندس محمد أحمد عبدالرزاق العوضي أن "القرار يشمل جميع مناطق إمارة عجمان انطلاقاً من سعي الدائرة لتوفير كافة مقومات الراحة والسعادة للسكان والزوار "، متمنياً عاماً للخير والعطاء ينعم به الجميع بالسعادة والدعم وأن تتصدر الدولة قائمة الدول المعطاءة التي تمد أيديها البيضاء للبذل والخير الدائم.

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