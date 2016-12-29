الإمارات اليوم

تحويلة مؤقتة للطريق المؤدية إلى الذيد بالشارقة

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تقوم دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، بعمل تحويلة مؤقتة للطريق المؤدي إلى الذيد ذهاباً وإيابا، لمدة سبعة أشهر، وذلك للقيام بأعمال مشروع إنشاء المدخل البديل لمطار الشارقة الدولي، في إطار تعزيز السلامة والانسيابية المرورية لمستخدمي الطريق.

وعليه، تناشد الدائرة جمهورها الكريم بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال وقت التحويلة، كما دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة سائقي المركبات الالتزام باللوحات الارشادية التي تم وضعها على منطقة التحويلة، والالتزام بالسرعات المحددة على الشارع المذكور.

وتعتذر الدائرة عن أي ازعاج قد تسببه لمرتادي الطريق وتدعوهم للتواصل معها وعدم التردد في الاتصال عبر الرقم 065165555 ، والتي توليها الدائرة العناية والاهتمام اللازم.

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