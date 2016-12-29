اضطراب في جداول الرحلات في دبي بسبب الضباب

تسبب الضباب الكثيف في دبي أمس ، في تحويل وإلغاء عدد من رحلات الطيران ضمن شبكة "فلاي دبي" .

وقالت الشركة في بيان لها "نحن نراقب حالة الطقس في دبي ونعتذر عن أي تغييرات في جداول رحلات المسافرين بسبب هذا الأمر".

وقد تسبب الضباب بإلغاء الرحلات التالية اليوم.

FZ071 دبي (DXB) – الكويت (KWI)

FZ072 الكويت (KWI) – دبي (DXB)

FZ871 دبي (DXB) – الهفوف (HOF)

FZ872 الهفوف (HOF) – دبي (DXB)

FZ041 دبي (DXB) – مسقط (MCT)

FZ042 مسقط (MCT) – دبي (DXB)

FZ661 دبي (DXB) – هرجيسا (HSA)

FZ662 هرجيسا (HSA) – دبي (DXB)

FZ851 دبي (DXB) – الجوف (AJF)

FZ852 الجوف (AJF) – دبي (DXB)

FZ5003 دبي، مطار آل مكتوم الدولي (DWC) – الدوحة (DOH)

FZ5004 الدوحة (DOH) – دبي، مطار آل مكتوم الدولي (DWC)

FZ011 دبي (DXB) – الدوحة (DOH)

FZ012 الدوحة (DOH) – دبي (DXB)

FZ019 دبي (DXB) – الدوحة (DOH)

FZ020 الدوحة (DOH) – دبي (DXB)

FZ055 دبي (DXB) – الكويت (KWI)

FZ056 الكويت (KWI) – دبي (DXB)

FZ015 دبي (DXB) – الدوحة (DOH)

FZ016 الدوحة (DOH) – دبي (DXB)