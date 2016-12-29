%52 من الحرائق خلال 2016 منزلية

أفادت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية بأن 52% من حوادث الحرائق في الدولة خلال عام 2016، كانت حرائق منزلية، لذلك تم إطلاق خطة توعية لعام 2017، بهدف تعزيز جهود الوقاية والسلامة العامة، بشأن مواجهة المخاطر والتحديات، ونشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع، تجاه الإجراءات التي يتعين عليهم القيام بها، حفاظاً على سلامتهم، وتأكيد الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة التي حددها الدفاع المدني، ضمن الخطة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية.

وأضافت أنه تم إطلاق حملة «كاشف الدخان لبيتك أمان»، وتضمين خطة التوعية الجديدة حملات توعية صيفية لطلاب المدارس، ودورات لربات البيوت، تتضمن إرشادات السلامة والوقاية، لرفع درجة الوعي لديهم تجاه المخاطر المحيطة بهم.

مبادرات جديدة أكد قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء جاسم المرزوقي، أن خطة التوعية لعام 2017، تتضمن استحداث عدد من الأمور التوعوية الجديدة، مثل إعداد أفلام توعوية تبث عبر شاشات التلفاز، وعلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالقيادة العامة للدفاع المدني وإداراتها المحلية، كما تم الإعداد لتنفيذ دورات توعية صيفية لطلاب المدارس، ودورات لربات البيوت، تتضمن إرشادات السلامة والوقاية، لرفع درجة الوعي لديهم، تجاه المخاطر المحيطة بهم. وأشار إلى ارتكاز الخطة على المشاركة في المناسبات العالمية، مثل يوم المرأة العالمي، وأسبوع المرور الخليجي، واليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، واليوم العالمي للدفاع المدني، وغير ذلك من مناسبات عالمية، لرفع درجة الوعي الوقائي بين جميع فئات المجتمع، وتوعيتهم من خلال المشاركة في هذه المناسبات، بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في أماكن وجودهم، كما تتضمن خطة التوعية إعداد مواد إرشادية متخصصة للمحاضر، يتم استخدامها في محاضرات التوعية لطلاب المدارس، وأثناء الفعاليات التي ينظمها الدفاع المدني، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، لترسيخ مبادئ الوقاية والسلامة ونشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع.

وتفصيلاً، أكد قائد عام الدفاع المدني في الوزارة، اللواء جاسم محمد المرزوقي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بمقر القيادة في أبوظبي، أن خطة التوعية تم إعدادها وفق رؤى وآليات واضحة المعالم، وبطريقة بسيطة وموجزة للوصول إلى شرائح المجتمع، للتعرف إلى المخاطر التي قد يتعرض لها الإنسان عند وقوع حادث، والخطوات التي يمكن اتباعها، لإنقاذ حياته أو حياة شخص آخر، مشيراً إلى أن خطط التوعية، التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، أسهمت في خفض نسبة الحرائق والوفيات والإصابات الناجمة عنها بشكل كبير، نتيجة أثرها الإيجابي في زيادة الوعي الوقائي لدى الجمهور.

وأوضح أن خطة التوعية اشتملت على تكثيف الحملات، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، وتتضمن موضوعاتها جوانب تتعلق بالسلامة والوقاية، مثل نشر ثقافة إخلاء المبنى، والتعامل مع الحريق، والتعريف بأنواع الطفايات، وكيفية التعامل معها، وتحديد الخطوات الكفيلة بالسلامة عند استخدام محطات البترول، والسلامة في المنازل، وحملة أئمة المساجد، والاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء، ومن بينها إطلاق حملة المخيمات الشتوية، والتركيز على حملتي كاشف الدخان، والتجمهر أثناء الحادث.

وأشار المرزوقي إلى أن الخطة تتضمن أيضاً التركيز على حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد المنشورات والمطبوعات التي يصدرها الدفاع المدني، وتنفيذ حملات توعية هادفة وموجهة إلى جميع المدارس، بهدف غرس مبادئ وإرشادات السلامة والوقاية في نفوس الطلاب، ضمن برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، لخلق جيل واعٍ مدرك للمخاطر المحيطة به.

وذكر أن الخطة تشمل تنظيم برامج التوعية للعاملين في المنشآت الصناعية، وإرشادهم لتطبيق لوائح وأنظمة السلامة بالمنشأة، وتعريفهم بضرورة استخدام أدوات الوقاية الشخصية لتجنب وقوع الإصابات، بالإضافة إلى جزء خاص بالحالات الطارئة. وكشف المرزوقي عن إعداد برامج خاصة تتضمن إقامة حملات توعية على مدار العام، للوصول إلى أكبر عدد من الأسر والأفراد، باستخدام الإمكانات المتاحة، لإيصال المعلومة الصحيحة عبر فرق عمل، تم تدريبها وتزويدها بكل الوسائل الضرورية، للحد من المخاطر، والوصول إلى مجتمع آمن وخالٍ من الحوادث، مؤكداً أن الوقاية من الحرائق في المنازل لا يمكن أن تتحقق دون نشر الوعي الوقائي بين الأسر، وتحفيزهم على أداء دورهم كشركاء في حماية أنفسهم من خطر الحرائق.