الشارقة: الإفراج عن 180 نزيلا في "أسبوع النزيل الخليجي"

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن القائد العام لشرطة الشارقة العميد سيف الزري الشامسي ، الإفراج عن 180 نزيلا، وذلك تزامنا مع فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن القائد العام لشرطة الشارقة العميد سيف الزري الشامسي ، الإفراج عن 180 نزيلا، وذلك تزامنا مع فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
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