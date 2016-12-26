الإمارات اليوم

الشارقة: الإفراج عن 180 نزيلا في "أسبوع النزيل الخليجي"

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بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن القائد العام لشرطة الشارقة العميد سيف الزري الشامسي ، الإفراج عن 180 نزيلا، وذلك تزامنا مع فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

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