«آفاق الإسلامية للتمويل» تطلق «أم الإنسانية»

أعلنت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» عن إطلاق مبادرة «أم الإنسانية»، وذلك استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بأن 2017 سيكون «عام الخير»، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والبدء في بتنفيذ مبادرات تهدف إلى دعم ممارسات المسؤولية المجتمعية، ونشر تعاليم التسامح والمحبة بين أبناء مجتمع الإمارات. وتهدف مبادرة «أم الإنسانية» إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي قامت بها المرأة الإماراتية خلال السنوات الـ10 الماضية، في جميع القطاعات، مع إطلاق عمل فني يتضمن تكريم الفائزات، وتتويج المبادرة بإهدائها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، التي وقفت سموها إلى جوار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، في مختلف المواقف الصعبة، خصوصاً منذ بداية تأسيس دولة الإمارات، ومساعي سموه المبكرة لتحديث الدولة وإنشاء البنية التحتية، وصاحبة الأيادي البيضاء في محو الأمية، في اعتبار أن المرأة تمثل نصف المجتمع، وهي التي تحمل على عاتقها تربية الأجيال الجديدة، وتحقيق حلم بناء الدولة الحديثة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في «آفاق الإسلامية للتمويل»، عبدالجليل البلوكي: «تهدف مبادرة (أم الإنسانية) إلى تسليط الضوء على أهم إنجازات المرأة الإماراتية، والاستلهام من أفكار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم الجيل الشاب من المواطنات من خلال مساعدتهن على تحقيق طموحاتهن المستقبلية».