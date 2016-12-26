حاكم عجمان: دعوة «عام الخير» لا تستثني أحداً

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن «إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2017 عاماً للخير، يعد خريطة لعمل الخير، يسهم فيها الجميع، أفراداً ومؤسسات عامة وخاصة»، موضحاً سموه أنها «دعوة لا تستثني أحداً، وعلى الجميع في إمارات الخير والإنسانية تلبية النداء، ورد الجميل لدولتنا وقيادتنا بتفاعل غير مسبوق، يجعل إماراتنا الغالية واحة للخير ورمزا للعطاء».

وقال سموه إن «الدولة اختصرت في زمن قياسي عقوداً من التميز والنجاح على الأصعدة كافة، خصوصاً المستوى الإنساني الذي يعد أساس النهج الذي استقته القيادة، ووضع لبنته الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واتخاذ العمل الإنساني وأعمال الخير مبدأ».

وأضاف أن «الواقع في الإمارات لا يحتاج إلى تأكيد أو برهان حتى نثبت أنها دولة حققت المستحيل، وصنعت إنجازاً يفخر به كل مواطن ويزهو بوطنه ويتشرف بقيادته».

وأوضح سموه أن «إعلان 2017 عاماً للخير يستحق التقدير والإشادة والدعم، وهي مبادرة رائدة قلّ مثيلها، لأنها تتخطى الحدود المحلية والإقليمية إلى الدولية، إضافة إلى أنها تأتي في مجال من أهم مجالات الحياة، وهو عمل الخير، ففيه كسب رضا الرحمن، ونيل محبة الناس، وزيادة الألفة والوئام بينهم، والتشجيع على التعاون، بجانب إغاثة المحتاجين، والتخفيف عن الملهوفين، وإنقاذ المضطرين».

وأفاد سموه بأن «ديدن دولة الإمارات أن تفيض من خيرها على الجميع، دون النظر إلى جنس أو دين أو عرق أو طائفة، وقد تصدت قيادتنا لهذه المهمة النبيلة بصدق وإخلاص، وبذلت الكثير من الوقت والجهد والمال والفكر، وبفضل تلك المبادرات الإنسانية نالت الإمارات سمعة عززت مكانتها العالمية، وظلت تقدم الخير لمختلف دول العالم، بجانب إسهام تلك المبادرات في تقديم نموذج راقٍ للمنطقة والعالم».