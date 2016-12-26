حاكم رأس الخيمة يوجه بفتح باب التطوع في دوائر الإمارة

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بفتح باب العمل التطوعي في كل الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، وتسريع عملية توزيع القسائم السكنية على الأسر المواطنة، بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2017 عاماً للخير، حسب الأمين العام للمجلس التنفيذي، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي أنه «تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء بتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال وضع إطار عمل شامل لتفعيل (عام الخير)، وتحديد المستهدفات، وصياغة المبادرات الاتحادية والمحلية لترجمته إلى واقع ملموس، وجّه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة دائرة الموارد البشرية بالعمل على فتح باب التطوع التخصصي والعام في شتى المجالات والقطاعات، لجميع المواطنين من ذكور وإناث لدى الدوائر والجهات الحكومية كافة، بالتنسيق والشراكة معها، وذلك لإتاحة الفرصة لخدمة الوطن، والمساهمة الفاعلة في جهود التنمية، وتقديم الخدمات التي تعود على الجميع بالخير والنفع، وتأصيل التطوع كثقافة مجتمعية».

وأضاف أن «سموه وجه أيضاً دائرة البلدية بتنفيذ مبادرة توفير الأراضي السكنية للمواطنين في المنطقة الممتدة من شارع الرفاعة المحاذية لشارع الشيخ محمد بن زايد، وتسريع عملية توزيع القسائم السكنية فيها على المواطنين المستحقين، وذلك خلال الربع الأول من عام 2017، بما يسهم في تعميم الخير على الأسر المواطنة، وتحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لها، وتأكيد حرص القيادة على توسيع مجالات العطاء للمواطنين، وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم».