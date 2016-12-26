ربط «سيتي سنتر» عجمان بوسط المدينة

أعلن المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة المواصلات العامة - عجمان، عمر محمد لوتاه، عن إطلاق خط جديد لحافلات النقل العام لربط منطقة «سيتي سنتر» بوسط المدينة.

وقال لوتاه إن «الخط الجديد يبدأ من محطة سيتي سنتر ويواصل طريقه عبر شارع الشيخ خليفة في عجمان، ويتوقف في خمس نقاط، هي: محطة أدنوك للحافلات، ومحطة نادي عجمان الرياضي، ومصرف عجمان، ومحطة المنامة، وصولاً الى شركة (آر القابضة)، قبل العودة الى نقطة الانطلاق». وأكد لوتاه أن إطلاق الخط الجديد جاء بناء على نتائج دراسات واستبانات ميدانية، أجرتها المؤسسة للوقوف على احتياجات الركاب اليومية من المواصلات بين مناطق عجمان.