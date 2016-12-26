رادار

لفت سائقون يستخدمون شوارع مدينة محمد بن زايد في إمارة أبوظبي، إلى وجود رادارات جديدة، دون وضع لوحات تعريفية بالسرعة المحددة للشارع، الأمر الذي يدفع ببعضهم إلى استخدام الفرامل بصورة مفاجئة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

ذباب

لاحظ زوار لسوق اللحوم والدواجن في عجمان، انتشار الذباب في بعض محال بيع اللحوم، ما يؤدي إلى تلوثها، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على هذه المحال.

مدارس

طالب ذوو طلبة في أبوظبي، بإلزام المدارس الخاصة في الإمارة بتحديد مواعيد تقديم وتسجيل الطلبة الجدد، والإعلان عنها قبل فترة كافية، حتى يتمكنوا من تسجيل ذويهم.

ذهب

شكا مرتادون لسوق زايد للذهب بأبوظبي، إضافة محال بيع الذهب نسبة 3% من السعر الإجمالي إلى المشتريات في حال الدفع من خلال البطاقات الائتمانية.

أمن

بدأت شركات تدير المباني السكنية في منطقة الراشدية بعجمان، أخيراً، بتعيين موظفي أمن في مداخل البنايات، الأمر الذي لاقى استحسان السكان.

مطبات

طالب سكان في منطقة بني ياس غرب، بوضع عاكسات فسفورية للمطبات المنتشرة داخل المنطقة، والعمل على طلائها بلون مميّز، حيث لا يتمكن مستخدمو الطريق تمييزها، خصوصاً خلال الليل.

ألعاب

لاحظ مرتادو حديقة شارع الخليج العربي وجود ألعاب خشبية متهالكة، لا تتناسب مع أعمار الصغار، إضافة إلى أن ألواح التزلج من المعدن، خلافاً للحديث منها المصنوع من الفايبر جلاس.

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