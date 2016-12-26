«منطاد الخير» يحلّق في 2017

تفاعلاً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أن يكون عام 2017 في دولة الإمارات عاماً للخير؛ باشر فريق منطاد الإمارات تجهيز «منطاد الخير».

وأكد رئيس «منطاد الإمارات»، الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، أن أبناء الإمارات وجلّ شبابها حريصون على تفعيل رؤية قيادتنا الحكيمة التي تهدف إلى نشر روح المحبة في مجتمعنا والمجتمعات العربية والعالمية.

وأشار المنصوري إلى أن «عام الخير» يأتي استكمالاً لمسيرة بدأها مؤسس الدولة وباني نهضتها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لافتاً إلى أن «منطاد الخير» سيتزيّن بروح الخير خلال العام المقبل.

من جهته، قال مدير «منطاد الإمارات»، عبدالرحمن عبدالله نقي، إن «منطاد الخير» سوف يسخّر كل مشاركاته العالمية والمحلية لتصبّ في خدمة أعمال الخير الذي سيعمّ كل شرائح المجتمع تجسيداً لرؤية قيادتنا التي سخّرت الخير الذي في باطن الأرض لكل من يعيش فوق الأرض دون النظر إلى أي فوارق؛ لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والمحبة.

وأشار نقي إلى أنه تم إدراج فعاليات عدة في عدد من الدول العربية والإفريقية ضمن خطة عمل الفريق، التي سيعلن عن تفاصيلها في اجتماع الفريق السنوي.