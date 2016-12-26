القوات المسلحة تطلق المبادرة الوطنية «جسدك أمانة»

أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة، المبادرة الوطنية «جسدك أمانة» التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي وتشجيع فئات المجتمع كافة على تبني سلوكيات وأنماط الحياة الصحية.

وجاء إطلاق المبادرة، أمس، خلال مؤتمر صحافي عقد في نادي وفندق ضباط القوات المسلحة، بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وكبار المسؤولين في الدولة.

مميزات يضم التطبيق الذكي «تحدي»، مميزات عدة، منها اختيار مدى لياقة المستخدم البدنية، حيث يخدم المبتدئين والمتقدمين منهم ليتمكن المستخدم من الحصول على سجل صحي ورياضي يمكنه في نهاية كل يوم من معرفة تقييمه بعد إتمامه للبرنامج الغذائي أو الرياضي الذي يقوم التطبيق بإنشائه له بشكل خاص، بناء على المعلومات الشخصية المتعلقة به عن طريق عرض إحصائية ورسوم بيانية للسعرات الحرارية المكتسبة أو المستهلكة طوال فترة البرنامج.

وتم عرض تفاصيل الحملة التي تستمر 12 شهراً بهدف تسلط الضوء على العديد من الموضوعات الصحية والنفسية والسلوكية من خلال فعاليات متنوعة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات المختصة في مجال الصحة والرياضة الحكومية والخاصة، التي تسعى لخفض معدل الأمراض المزمنة والسلوكيات السلبية لدى بعض أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية إضافة إلى تثقيفهم بكيفية الوقاية منها.

ويأتي إطلاق المبادرة بعد النجاح الملموس لما تم تطبيقه من ممارسات وأنظمة صحية وغذائية على البرنامج الخاص بمجندي الخدمة الوطنية، بما يشمله من نواحٍ نفسية واجتماعية وسلوكية.

وتبدأ الحملة في الأول من يناير المقبل، وتركز خلال الشهر الأول على اللياقة البدنية بهدف الوقاية من الأمراض والارتقاء بصحة الجسم من خلال جهود مشتركة ومنظمة ستعمل على مدى العام على الحد من التهديدات الصحية التي يواجهها أفراد المجتمع، إلى جانب دعم السلوكيات الصحية السليمة وبعض الطرق البسيطة العلاجية.

ونوه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، بالدور والاهتمام الواسع الذي توليه قيادة الدولة للقطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها لأفراد المجتمع، مؤكداً أن هذه المشروعات والمبادرات المجتمعية تعد امتداداً وتأكيداً لرؤيتها في تأمين وضمان أفضل معايير السلامة والوقاية العلاجية للمواطنين وإخوانهم المقيمين دون أن تدخر جهداً في العمل على أمنه وسلامته وسعادة المجتمع.

في السياق ذاته، أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة تطبيق الهواتف الذكية «تحدي» بنظامي «أندرويد وiOS»، الذي يهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لأفراد المجتمع من مختلف الأعمار الراغبين منهم في تنقيص أوزانهم الزائدة أو زيادة أوزانهم أو بناء العضلات.

ولا يقتصر تطبيق «تحدي» على إنشاء برامج التمارين الرياضية التي تلائم المستوى الصحي واللياقة البدنية لمستخدميه فقط، بل يتضمن برامج تغذية صحية والحمية الغذائية التي تتماشى مع الأجسام كافة، وذلك بعد أن يقوم التطبيق بتحليل بيانات مستخدميه من الطول والوزن والوضع الصحي، إضاقة إلى تعديل نمط الحياة اليومية، ممثلة في النوم والجهد المبذول طوال اليوم.

وقالت المقدم الدكتورة موزة الشحي، إن التطبيق يضاف إلى سلسلة الابتكارات التقنية المجتمعية الخاصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، التي تسهم في مواكبة آخر تطورات الخدمات الحكومية.