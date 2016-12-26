لوتاه: تنفيذ أسواق وتجمعات اقتصادية بـ 1.5 مليار درهم

كشف مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين لوتاه، أن البلدية تنفذ حالياً عدداً من الأسواق والتجمعات الاقتصادية، تبلغ قيمتها أكثر من مليار ونصف المليار درهم، إضافة إلى إجراء توسعات وصيانة لبعض الأسواق بكلفة تصل إلى نحو مليار درهم.

وأضاف أن «البلدية تدير 5000 محل ومستودع وكافتيريا تضمها 14 سوقاً في الإمارة، كلفة بنائها تزيد على مليار درهم، وتؤجرها للفعاليات الاقتصادية في الإمارة»، لافتاً إلى أنه «جارٍ تنفيذ مشروع لتطوير سوق الخضار والفواكه في ورسان بكلفة 500 مليون درهم، وإقامة مشروع المخازن المبردة متعدد الطوابق للخضار والفواكه الذي سيضم 56 مخزناً بكلفة 160 مليون درهم، حيث سيسهم هذا المشروع في زيادة الطاقة التخزينية وتلبية الطلب المتزايد على المخازن المبردة من قبل تجار السوق».

وأشار إلى «التعاقد وفق نظام (B.O.T) مع شركة مؤهلة ولديها خبرة كبيرة لبناء وإدارة وتشغيل محطة غسيل الشاحنات والمعدات الثقيلة، وفق أفضل المواصفات العالمية ضمن سوق الشاحنات لتقديم خدمات غسيل وتشحيم وتبديل الزيوت وإطارات الشاحنات والمعدات الثقيلة لأصحاب معارض سوق الشاحنات بشكل سريع، وتقديم خدمات الفحص الفني والتسجيل».

وتابع لوتاه أن «البلدية تنفذ حالياً سوقاً متخصصة في مجال مواد البناء في (ورسان 3) بقيمة 96 مليون درهم، وبلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 95%، وسوقاً أخرى في مجال الأثاث والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزلية في ند الشبا بقيمة 76 مليوناً و825 ألف درهم، وبلغت نسبة الإنجاز 90%، ويجري حالياً التواصل مع شركات الأثاث ومواد البناء ذات الماركات المعروفة لغايات الاستقطاب وفتح فروع لها ضمن هذه الأسواق، وقد تم إعداد اشتراطات ومعايير تخصيص وتأجير المعارض في هذه الأسواق، ومن المتوقع تشغيل هذه الأسواق وبدء بتقديم خدماتها للمجتمع في الربع الأول من عام 2017».

من جهته، قال مدير إدارة الممتلكات، المهندس جمعة الفقاعي، إنه سيتم وضع خريطة استثمارية للأسواق (2017-2021) يتم تمويلها سواء من قبل ميزانية البلدية أو استقطاب مستثمرين لها من القطاع الخاص تكون متميزة ومتنوعة في مجال تطوير المرافق الخدمية القائمة أو إقامة مرافق خدمية جديدة في الأسواق، وأيضاً في مجال الوظائف التسهيلية لتلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين سواء من التجار أو الجمهور.