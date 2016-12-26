إطلاق «لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك»

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مرحلة جديدة من مبادرة بعنوان: «لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك»، التي تمنح المتعاملين فرصة لاختيار أرقام خماسية للوحات مركباتهم، وذلك بناءً على تواريخ ومناسبات مهمة في حياتهم، كأيام الميلاد، ويوم التعيين، وتاريخ الزواج، والتخرج، وغيرها.

وأوضح مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، سلطان المرزوقي، أن «المرحلة الثانية مــــــن هـــــذه المبادرة تأتي بعد الإقبال الملحوظ في المرحلة الأولى التي اقتصـــــــرت على الفترة الممتدة لمواليد عام 1981 حتى 1998 عن الفئة (S)، وأن هذه المبادرة تظهر دور الهيئة الأساسي، في تقديم خدمات جديدة ومميزة للمتعاملين، تحقق لهم الرضا والسعادة، من خلال إشراكهم في اختيار أرقام تشكل لهم أهمية في حياتهم على لوحات مركباتهم»، مشـــــــــيراً إلى أن «المرحلة الجديدة تمثلت بإمكانية وضع التواريخ المهمة والشخصية للمتعاملين على لوحات مركباتهم الخاصة، بحيث تكون الأرقام خماسية فقط، وتشمل التاريخ والشهر والسنة، لافتاً إلى الفترة الخاصة بهذه المبادرة تمتد من مواليد عام 1967 حتى 2016».

وأضاف: «سيجري صرف الأرقام حسب توفرها في قائمة لوحات الأرقام المعروضة في الموقع الإلكتروني للهيئة، من الكود (T)، كما تبلغ القيمة الإجمالية للوحة 1620 درهماً، ويتمكّن المتعامل من شراء اللوحة مباشرة، من خلال جميع مراكز إسعاد المتعاملين في دبي، ومزودي الخدمة، والشركاء الاستراتيجيين، والموقع الإلكتروني للهيئة أو التطبيق الذكي (السائقون والمركبات)».