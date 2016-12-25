الشيخة فاطمة تدعو افراد المجتمع الى انجاح حملة "جسدك أمانة"

دعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية رئيسة المجلس الاعلى للامومة والطفولة افراد المجتمع الى إنجاح حملة "جسدك أمانة " التي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية الاحتياطية بالقوات المسلحة .

وقالت سموها ان هذه الحملة وهي الأولى من نوعها التي اطلقتها الهيئة اليوم جاءت بهدف نشر الثقافة الصحية والرياضية بين المواطنين لمدة عام كامل وهي اول حملة وطنية تربط الرياضة بالصحة وتكون على مستوى الوطن ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

واكدت سمو الشيخة فاطمة - في كلمة ألقتها بالنيابة عن سموها سعادة ريم الفلاسي الامين العام للمجلس الاعلى للامومة والطفولة خلال حفل اطلاق الحملة - ان امراض العصر باتت تهددنا جميعا وتقتحم بيوتنا ومجتمعنا فلا بد من التنبه للاخطار التي تحملها هذه الامراض وتهدد اطفالنا وابناءنا وبناتنا فعلى الجميع ان يتزود بالثقافة الصحية والوعي المجتمعي ويغير من سلوكيات غذائية ضارة من اجل معرفة خطورة هذه الامراض وتجنبها والحد من الاصابات التي تحدثها على الجسم خاصة السمنة الزائدة والتي تحمل في طياتها الامراض الخطيرة .

وقالت سموها ان الاتحاد النسائي العام والمجلس الاعلى للامومة والطفولة قاما بتنظيم عدة مؤتمرات وندوات ومحاضرات لتوعية المرأة والطفل بخطورة الامراض الوافدة إلى المجتمع كأمراض السرطان والقلب والكولوسترول والسكري والضغط وغيرها من الامراض المزمنة حتى بات نحو ربع سكان الامارات يعانون من هذه الامراض وما يتبع ذلك من مصاريف وتكلفة عالية على الدولة والمجتمع لعلاجها .

واكدت ان التخلص من هذه الامراض و من المعاناة التي تحملها هي باتباع وسائل التثقيف الصحي و زيادة مستوى الوعي بالامراض المزمنة والمنتشرة بالمجتمع وممارسة الرياضة البدنية يوميا ورفع الجاهزية البدنية للافراد ومستوى اللياقة البدنية ..مشيرة سموها الى ان انجاح هذه الحملة يتم من خلال مشاركة جميع القطاعات الخاصة والحكومية لدعم المجتمع ومكافحة السمنة المرتفعة وبناء مجتمع صحي قوي عبر اتباع جميع افراده برامج وانشطة رياضية وصحية وتوعوية تساهم في خفض معدل الامراض المزمنة وزيادة الوعي باتباع وسائل الوقاية وتكثيف التعاون مع الجهات الرياضية والصحية.

وأوضحت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمتها ان الاتحاد النسائي يحرص على الاهتمام بصحة المرأة وتوفير كل ما من شأنه كي تتمتع بعافيتها وتتجنب الامراض في جميع الظروف والاوقات ..وقالت "انه خلال العقدين الماضيين وجدنا عددا كبيرا من الحالات الإنسانية الخطيرة التي تجعلنا نعيد النظر في النهج المعتمد في المساعدة والتنمية .. وقد شجعت المرأة على اجراء فحوصات دورية للقلب وسرطان الثدي وفحوصات الدم للتأكد من سلامتها من الامراض التي بدأت تصيب الانسان على حين غفلة ولهذا فقد تم افتتاح المراكز الصحية والعيادات التي تعالج الام وتطمئن على مولودها".

واضافت سموها ان المرأة دخلت في المضمار الصحي وأصبحت طبيبة وممرضة وتخرجت من كليات متعددة وأصبحت مؤهلة لمعالجة اقرانها بأيد نسائية اماراتية.

وقالت سموها انها دعت في كثير من المناسبات إلى ضرورة الاهتمام بصحة ورفاه الأطفال حديثي الولادة والأطفال واليافعين ..مؤكدة سموها ان تأمين الخدمات ذات الجودة العالية في كل الحالات تجعلهم ينمون ويصبحون راشدين ويتمتعون بصحة جيدة.

واكدت سموها في ختام كلمتها على ضرورة ان يتفاعل جميع افراد المجتمع مع هذه الحملة ويتبعوا التعليمات التي توفرها لهم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة كراعية للحملة من اجل ابعاد خطر الامراض الوافدة التي تهددنا جميعا .

وقد شارك الاتحاد النسائي العام ومجلس الامومة والطفولة كراع ومشارك في حملة /جسدك أمانة/ وفي فعاليات اطلاق الحملة في نادي ضباط القوات المسلحة بابوظبي اليوم بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وعدد من المسؤولين بوزارتي الصحة والتربية والتعليم ورعاة الحملة.

والقت المقدم طبيب الدكتورة موزة الشحي كلمة في بداية حفل اطلاق الحملة تحدثت فيها عن ارقام غير مسبوقة عالميا وبدولة الامارات ايضا عن خطورة السمنة والامراض التي تنتج عنها في المجتمعات وكذلك التكاليف الباهظة التي تتحملها الحكومات لعلاج هذه الامراض .

وكشفت عن ان نسبة 66 بالمائة من مجتمع الامارات يعانون من السمنة فيما تتكلف الدولة نحو ستة مليارات دولار لعلاجهم وما يتبع ذلك من امراض .. ثم تحدثت عن المجتمعات الاخرى حيث اوردت ارقاما مذهلة في هذا المجال .

واكدت ان هدف الحملة وهي مبادرة وطنية القاء الضوء على الوضع الصحي لافراد المجتمع و رفع مستوى التثقيف المجتمعي من سن مبكرة ..مشيرة الى انه سيتم تطبيق وسائل التواصل الالكتروني لابلاغ افراد المجتمع بخطورة هذا الوضع الصحي والعمل على البدء في ممارسة الرياضة البدنية وتغيير سلوكيات وانماط المجتمع في الغذاء .

وذكرت ان الحملة ستبدأ فعالياتها في مطلع شهر يناير القادم وتستمر حتى نهاية العام ولكن لا بد للمجتمع ان يستمر في هذه الثقافة وان ينشرها بين اطفاله وافراده بكل الوسائل والطرق .

ثم تحدث ممثلون عن وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والتربية والتعليم ومندوب عن المكتب الاقليمي للشرق الاوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية حيث عرضوا استعدادهم الجدي للمشاركة في هذه الحملة ورعايتها وانجاحها بكل الوسائل .. كما تحدث ايضا سعادة عارف حمد العواني امين العام لمجلس أبوظبي الرياضي و سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي .. وعرض الجميع استعداد مؤسساتهم للمشاركة في الحملة وانجاحها .